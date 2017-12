Takk for gjestfriheten!

I løpet av et år som har vært preget av konsollideringer, store ord om digitalisering og skummelt høye opplagstall har Skipsrevyen hatt et fast, hyggelig holdepunkt i hverdagen. Takk for minst 52 kopper kaffe, uttallige never med ørepropper og én og annen sving ut på bøljan blå.

Saker som har skapt spesielt stort engasjement blant Skipsrevyens lesere i 2017 er — foruten årets første hint om en milliardkontrakt til Vard, «Esvagt Sigmas» redning av nordmenn i havsnød og Brunvoll propellene som forsvant i Indonesia — de ukentlige skipsbesøkene.

Hver uke det siste året har et av Skipsrevyens redaksjonsmedlemmer blitt invitert om bord, fra Bodø i nord til Stavanger i sør.

52 ulike fartøy

I alt har én matros, én kokk, tre lærlinger, seks styrmenn og fire maskinister av ulik rang delt tanker om sin arbeidsdag for åpent kamera. 27 kapteiner, to av forsvarets skipssjefer og sågar en norsktalende nederlandsk kommandørkaptein har også strammet seg opp og delt glimt av sine fartøy med Skipsrevyens lesere.

Veteranskipet D/S «Stord 1» ble representert av markedssjef, og Bergen Havns arbeidsbåt M/B «Sydnes» av seksjonens driftsleder.

Skip i alle former og farger

Sjøfolkene vi har truffet har blant annet representert ni ankerhåndteringsfartøy, seks PSVer, fire ferger, tilsvarende mange taubåter, tre fiskefartøy, tre forsvarsskip, to crew-change fartøy, to ekspedisjonscruiseskip, et skoleskip, en redningsskøyte, et multifunksjonelt fraktefartøy og ett seismikkskip.

Havbruksnæringen har vært representert med to brønnbåter,

et dykkerfartøy, et avlusingsfartøy og M/S «Feed Balsfjord» som frakter fiskefor.

Hverdag og høytid til sjøs

I påskeferien avla vi «Statsraad Lehmkuhl» et besøk rett før sesongstart, og midt i sommerferien ble vi med «Bergen Tank» for å bunkre Hurtigruten.

Etter å ha skrevet om de to færøyske Skansi Offshore-skipene «Sjoborg» og «Eldborg» fikk vi oppmerksomhet i færøyske aviser, ellers var DOFs «Skandi Vega» en av årets største hitter på vår Facebookside. Mest lest var besøket om bord i brønnintervensjonsskipet «Island Frontier» som driftes av om lag 65 mann.

Mot slutten av året har vi snakket med sjøfolk som har feiret på jobb, men også lærlinger som gleder seg til å komme hjem til mor og et avlusingsfartøy hvor alle får juleferie. Vi har kikket på to av Havforskningsinstituttets forskningsfartøy, rederiets nest eldste, og «Dr Fridtjof Nansen» som er ny av året.

Siden alle gode ting sies å være tre, er det Havforskningens tidligere Ship of the Year-vinner «G.O. Sars» som på fredag runder av 2017. Da deler kaptein Svein-Roger Fredheim blant annet sine tanker rundt lederskap i kritiske situasjoner og forteller hvordan de taklet å søke etter det russiske helikoptret utenfor Svalbard.

Er det noen du føler vi har glemt? Har dere lyst på besøk i året som kommer? – Ta kontakt på andrea@skipsrevyen.no.

Takk for gjestfriheten!