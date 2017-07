Ukens skipsbesøk: M/B «Sydnes»

Seksjonsleder på driftsavdelingen i Bergen og Omland havnevesen, Andreas Dyrdal og båtfører Rune Hansen tok oss med på en runde i det bergenske havnebassenget med arbeidsbåten M/B «Sydnes».

– Dette er selve indrefileten i Bergen, bedyrer seksjonslederen mens vi seiler innover Vågen. Bak roret står Rune Hansen, en av 19 ansatte i driftsavdelingen i havnevesenet i Bergen og som Dyrdal har ansvar for.

– Vi sjekker kaiforhold en gang for året med mini–ROV. Vi har 5500 meter med kai som skal kontrolleres, sier Hansen.

Dyrdal forteller at noen av primæroppgavene til Bergen og Omland havnevesen er renhold og vedlikehold av kai og kaianlegg på Bergen havn.

– Med 500.000 besøkende cruiseturister i året må vi fremstå på en ryddig og grei måte slik at folk vil tilbake hit, for en finere havn skal man lete lenge etter, sier en fornøyd Andreas Dyrdal.

Brukes i oljevernberedkap

Arbeidsbåten «Sydnes» er hyppig i bruk, og et velkjent skue i havnen.

– Arbeidsbåten vår er flittig i bruk i mange situasjoner. Den brukes når vi skal holde farleden ren, men også til fjerning av smårusk som ligger og flyter. «Sydnes» er også sertifisert for oljevernberedskapen i regionen og har vært med på en del store hendelser, uttaler Dyrhol.

Bergen – egen cruisehavn i 2024?

Bergen troner øverst på listen av norske cruisehavner med flest besøkende. Og det er havnevesenet som står for levering av for eksempel vann og gangveier til cruiseskipene.

Bergen har ikke rendyrkede områder for ulike skipsanløp. Det fører til at det hender at cruiseskip blir liggende inne i godsterminalen, og er ifølge Dyrdal ikke ønskelig.

– Men slik må det bli når vi har begrensede kaifasiliteter. Jekteviken kai må ta seg av en del cruise om sommeren. Vi har danskebåten og Hurtigruten på hurtigrutekaien. Driften av vedlikeholdet her blir litt annerledes enn i andre havner der de har kaiområder som er reservert for spesielle typer skip og operasjon, sier Dyrdal.

Dette kan det bli en endring på noen år frem i tid. I Strategiplan 2024 er Skolten foreslått som cruisehavn og arbeidet med ny cruiseterminal starter til høsten og vil være klar til sesongen 2018.

– Det er ikke alltid planer blir gjennomført, men Skolten er tenkt utviklet i området, avslører Dyrdal.