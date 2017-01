Ukens skipsbesøk: «Dr. Fridtjof Nansen»

Havforskningens nyeste fartøy, nye «Dr. Fridtjof Nansen» ble sjøsatt ved verftet Astilleros Gondan lille julaften. Årets første måned har skipet tilbragt i hjembyen Bergen for de siste forberedelsene før de på vårparten setter kursen for den vest-Afrikanske kysten.

– Det gleder jeg meg veldig til, sier en entusiastisk kaptein, Tommy Steffensen. Han har jobbet fem år for Havforskningen i Afrika tidligere, på forskningsskipet som nå seiler under navnet «Kristine Bonnevie», og var snar med å søke da muligheten på nye «Dr. Fridtjof Nansen» bød seg.

– Det var jo mye ansettelser i rederiet i fjor høst, de fleste her har jobbet i Havforskningen på andre båter, men på dette skiftet har vi også fire nyansettelser, sier Steffensen om mannskapet på 15 som jobber fem ukers skift.

I Bergen gjøres siste finish på interiøret, og utstyr testet. – Det er et komplisert skip, så det er litt som skal sys sammen.

En propell må støytestes på nytt. – Vi har gjennomført noen støytester allerede, og frykter den er for høylydt til å drive forskning med, sier Steffensen. I verste fall må den skiftes ut.

Noen av de nye tingene Steffensen selv er mest fornøyd med på bro er DP-system og et varmesøkende kamera med kraftig zoom, som kan zoome 3-4000 meter. – I de områdene vi skal operere i er det mye kanotrafikk, da er det en ekstra trygghet å ha.

Kulturmøter, forskning og opplæring

Fartøyet som eies av Norad skal hovedsaklig drive med fiskeri – og miljøforskning, samt opplæring av lokale forskere.

– Det er jo endel oljevirksomhet i de områdene der, så på bakgrunn av det skal det også drives litt miljøforskning, sier Steffensen. Sammenlignet med forgjengeren er den nye «Dr. Fridtjof Nansen» enda bedre egnet til å drive miljøforskning med avansert undervannsutstyr og egne kamerarigger utviklet ved Havforskningsinstituttet til utforskning av havbunnen.

I tillegg til mannskapet er det lugar – og arbeidsplass til 30 forskere. – Vi møter på mange ulike folk, fra mange ulike kulutrer, det er både spennende og lærerikt, synes Steffensen.

I byssa har de måttet ta høyde for at skipet skal huse ulike kulturer ved å sette inn to kjøle – og fryserom. Det finnes også en liten butikk som blant annet skal selge norsk sjokolade, et lite stykke Norge må man ha selv på jobb i varmere strøk.

Når oppholdet og testingen i Bergen går mot slutten, setter fartøyet kursen mot Oslo for dåp 24. mars, deretter Horten for å få satt inn det siste innen ekkolodd fra Simrad. – Jeg håper vi er på vei mot Afrika i slutten av april, sier en forventningsfull kaptein.