Ukens skipsbesøk: MS Feed Balsfjord

– Skipet er fleksibelt på plass og frakter det meste, men det er primært laksefor og frysevarer det går i, forteller matros Christian Jørgensen.

Jørgensen har vært fast ansatt som matros på MS Feed Balsfjord siden februar i år, og stortrives i jobben på sjøen. Når skipsrevyen.no stiger om bord denne uken, kan matrosen opplyse oss om at skipet akkurat har returnert fra Tyskland.

– Det er faktisk første gang jeg har hatt fint vær på overfarten siden jeg begynte i denne jobben, smiler den blide matrosen som har reist fra Ålesund og nedover Nordsjøen med varer en rekke ganger.

MS Feed Balsfjord som har plass til 800 tonn frakt, går for det meste fra Nord-Norge til Vestlandet med fisk, men har en del omlasting på Nordvestlandet, i Ålesund og Møre spesielt.

– Vi leverer hovedsakelig for Ewos, sier han.

– De er spesialister på denne type last de som eier dette rederiet. Feed Balsfjord og Feed Tromsø er i et selskap som heter Halten as, men vi er ansatt i Sjøtransport as i Sør-Troms. De har managementet på båten og eierinteresser sammen med flere, tilføyer kaptein Inge Pedersen.

De er seks mann på hvert skift. Både Jørgensen og kapteinen skryter av at rederiet er flinke til å ta inn lærlinger.

– De har lærlinger på hver båt. Jeg begynte selv som lærling, sier Jørgensen videre.

MS Feed Balsfjord er «en gammel traver fra 1989». Den har 30-års klassing i 2019.

– Det er en gammel og godt stelt båt. Den har vært ombygd en del ganger for å være på offensiven. Vi blåser jo foret direkte på flåten. Vi har siloer nede som vi tømmer sekken nedi. Så blir de blåst ut med den kranen som er noen og tjue meter. Vi svinger den om bord i flåten, forklarer kapteinen.