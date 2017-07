Ukens skipsbesøk: «Bergen Tank»

Hver dag snur et av Hurtigrutens skip i Bergen. Før de reiser videre skal «Bergen Tank» eller søsterskipet «Oslo Tank» bunkre skipet for hele turen opp og ned norskekysten.

– Skipene har så kort liggetid i havnene oppover langs kysten, at de bunkrer for hele turen her i Bergen hvor de har snuhavn, forklarer Olav Haugland.

Haugland startet opp Bergen Tankers i 1991. I dag ledes rederiet med base på Askøy av sønnen Kjell Olav Haugland.

Rederiets to bunkringsfartøy «Bergen Tank» og «Oslo Tank» går i Bergensområdet, ellers opererer Bergen Tankers fartøyene opp langs hele norskekysten, i Danmark, Tyskland og Baltikum.

– Vi har en ny og oppdatert flåte, med det eldste skipet bygget i 2003, forteller Haugland.

Han forklarer videre at alle skipene har doble skrog, slik at dersom det skulle slås hull i det ytterste skroget er oljetankene fortsatt tette.

Mannskap på to

«Oslo Tank» og «Bergen Tank»som ble levert fra det russiske verftet Nevsky Shipbuilding i St. Petersburg i 2010 er 48 meter lange, ti meter brede og kan laste opptil 750 m3 totalt.

Søsterskipene opererer som dagbåter, og mannskapet går i 14 dagers skift på 1:1 ordning. På Bergen Tankers fartøy i utlandet, for eksempel i Kiel hvor det bunkres for Color Line, er skiftene på fire uker.

To mann — Vegar Hatland og Håvard Stien— er om bord når «Bergen Tank» frakter drivstoff fra Esso-anlegget i Skålevik til Hurtigrute-terminalen. I dag er det M/S «Nordnorge» som ligger i Bergen.

Haugland anslår at de fleste av Hurtigrutens bunkres med 220 m3, men påpeker at det varierer litt med både størrelsen og alderen på fartøyene.

3500 liter i minuttet

Selve bunkringsprosessen tar en liten time, med om lag 3500 liter olje i minuttet strømende gjennom rørene. Samtidig tappes det olje på flasker som forsegles og leveres om bord på «Nordnorge», slik at de har prøver som kan analyseres i tilfelle det må rekalmeres på drivstoffet. Det samme ble gjort ved anlegget i Skålevika, på den måten har alle ledd i prosessen prøver tilgjengelig.

I tillegg til Hurtigruten bunkrer «Bergen Tank» en del cruiseskip i sommersesongen, noe Hatland som for tiden vikarierer som skipper om bord setter stor pris på. – Det blir en veldig variert hverdag, hvor vi er på mange forskjellige typer fartøy, og det er noe som gjør jobben interessant og ettertraktet i mine øyne.