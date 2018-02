– NIS-skip, uten norsk mannskap, er bare tomme skall

Lederen for Norsk sjøoffisersforbund, Hans Sande, er ikke videre imponert over nyheten om at rekordmange skip er registrert i NIS-registeret. – Dette er symbolpolitikk sier forbundslederen.

Det var mandag Sjøfartsdirektoratet kom med nyhetene om at 600 skip nå var registrert i det norske skipsregisteret, NIS, det høyeste siden 2008.

– Jeg er glad for at vi har klart å snu den negative utviklingen, slik at flere redere ønsker å seile under norsk flagg. Dette viser at vår maritime politikk virker, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Også Sjøfartsdirektør Olav Akselsen Toppen var fornøyd og uttalte til Skipsrevyen at toppen ikke er nådd​.

– Jeg tror vi kan ha flere markeringer i løpet av året, og alt tyder på at det blir bra innflagging også i år. Da vil vi ha det fjerde året på rad vi har vekst i NIS, uttalte Akselsen.

Symbolpolitikk

Forbundsleder Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund kaller det hele for symbolpolitikk.

– Der departementet teller skip, så teller jeg hoder, sier Sande til Skipsrevyen.

Han anerkjenner at det er viktig for regjeringen på denne måten å vise at de har ambisjoner om å vokse som sjøfartsnasjon.

– Når vi sitter i IMO blir man målt på bruttoregistertonn. Men for oss som er opptatt av arbeidsplasser, så betyr det ingenting.

Sande får støtte fra lederen av Norges Sjømannsforbund, Johnny Hansen, som i et intervju med NTB etterlyser hva økningen av NIS-skip betyr for norske sjøfolk.

– Det kunne vært interessant å få en oversikt over utviklingen når det gjelder antall norske sjøfolk på disse skipene. Jeg er bekymret for at den er negativ, sier han i intervjuet.