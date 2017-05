Rolls-Royce med stor leveranse til Kystverkets neste hybrid

Rolls-Royce Marine leverer fremdriftssystemet til Kystverkets neste hybridskip «OV Ryvingen». Det fremgår av en pressemelding fra selskapet.

Fartøyet, som bygges ved Fitjar Mek Verksted, utstyres med en Rolls-Royce batteripakke på får en tilgjengelig kapasitet på 2000 kWh, en kraftig økning av kapasiteten fra 850 kWh som er installert i det hybriddrevne søsterskipet «Bøkfjord», og ifølge Kystverket er den er dobbelt så stor som hos el-fergen «Ampere».

Både «Bøkfjord» og «Ryvingen» er multifunksjonsfartøyer som utfører oppdrag innen oljevern og vedlikehold av farled. De er fartøy nummer tre og fire i Kystverkets flåtefornyelsesprogram på totalt seks til åtte skip.

Lagrer overskuddsvarmen

«Ryvingen» skiller seg ut fra sine søsken også med en annen innovativ miljøløsning som er utviklet i samarbeid mellom Fitjar Mekaniske Verksted og Rolls-Royce; overskuddsvarmen fra fartøyets hovedmaskin vil bli lagret ombord, og energien gjenbrukes til oppvarming av mannskapsområde når skipet ligger til kai.

I tillegg til hybridsystemet med to generatorer og batteripakken, inkluderer Rolls-Royce’ leveranser også en omfattende utstyrspakke med Bergen hovedmotor, permanent-magnet azimuth fremdriftspropeller og thrustere, automasjonsanlegg, SAVe CUBE elektrosystem,Dynamisk Posisjonering (DP) og kontrollsystem.

– En systemleveranse som dette gjør det mulig for oss å tenke effektivitet og lavutslipp i hele skipets maskineri. «Ryvingen» får for eksempel en hovedmotor koblet med vårt elektriske system som gjør at turtallet kan varieres avhengig av belastningen til enhver tid, og dermed sørger vi for energibesparelser også her, sier John Roger Nesje, General Manager Sales i Rolls-Royce i meldingen.