Ukens skipsbesøk: På tur med Kystverkets «OV Utvær»

Denne uken fikk Skipsrevyen være med Kystverkets multifunksjonelle fartøy «OV Utvær» på en liten tur fra Bradbenken i Bergen til Kystverkets lager på Håkonshella.

Besetningen på ti mann om bord på «OV Utvær» jobber blant annet med farledsvedlikehold og oljevern. Skipet er et multifunksjoneltfartøy designet for Kystverkets mange ulike oppgaver. Dagens endelige destinasjon er Austevoll, men de gjør et stopp i Alvøen før de setter kursen sørover.

På broen møter vi styrmann og byggeleder Werner Grov, overstyrmann Jon Ådnanes og elektriker og matros, Lars Robberstad.

– Allsidigheten her er høyt verdsatt. Vi er et team der alle er like verdifulle, og vi jobber godt sammen. Vi er ute sommer som vinter, og i all slags vær.

Les også: Skipsrevyens båtomtale av «OV Utvær»

Som byggeleder hadde Werner Grov oppfølgingen på verftet under byggingen i sin tid. Han mener de har fått til et godt resultat. – Den dekker oppgaven vi holder på med. Det har blitt en sikrere arbeidsplass. Folk trives og blir værende lenge, så da må vi ha gjort noe rett. Vi har en variert arbeidsdag, og det setter folk pris på, sier Grov til Skipsrevyen.no.

Hybrid fremtid?

Tidligere i høst fikk Kystverkets flåte sitt første hybride tilskudd, «OV Bøkfjord», før jul skal neste hybridskip kontraheres. Grov avslører at både «Utvær» og søsterskipet «Skomvær», også kan bli hybridskip på sikt. Det er bred enighet blant alle på broen denne morgenen om at det hadde vært spennende og at Kystverket bør være tidlig ute.

-Vi er en statlig bedrift og bør gå foran som et godt eksempel. Det er et satsingsområde. Fartøyet vil i så fall være lett å modifisere til hybrid. Man behøver bare å kappe den, og sette inn modul for batteri, mener Grov.

Av spesialutstyr om bord er blant annet IR-kamera og oljeradar.