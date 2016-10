Kystverkets «OV Bøkfjord» er årets skip i Danmark

Kystverkets splitter nye hybridskip «OV Bøkfjord» har i dag blitt kåret til ‘Årets Danske Skib 2016’ under Danish Maritime Days i København.

Prisen som deles ut av Maritime Danmark for tredje gang tildeles skip som er bygget i Danmark, eller eies, eventuelt på en stabil charter-avtale med et dansk selskap.

Les også: Kystverket fornyer seg med hybridskip

Det er Hvide Sande Shipyard som har bygget hybridskipet, og berømmes av komiteen for å ha «utvist stor grad av fleksibilitet under byggingen, og har investert i ny knowhow hvilket har bragt dem teknologisk i front.»

Juryen påpeker også at det, av miljøhensyn, kort tid før ferdigstillelse ble besluttet å supplere den diesel-elektriske hovedmotoren med en kraftig batteripakke.

Les også: Vision of The Fjords ble Ship of the Year

I tillegg til «OV Bøkfjord» var offshore-fartøyet Maersk Connector og tankskipet Ternsund nominert.

Tidligere vinnere er Fjord Lines ferge M/S «Bergensfjord» og Samsø-fergen «Prinsesse Isabella.»

Juryen består av: