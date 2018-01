VARD fra 40 til 92 skipsdesignere

VARD har etablert seg som et av verdens fremste miljøer for skipsdesign og har de siste årene vokst fra 40 til 92 skipsdesignere. I tillegg er de 24 på avdelingen i Kroatia.

Skipsdesign er mer enn det du ser utvendig. Det handler om struktur, operasjoner, arrangement, teknologi, integrering, maskin, elektro, vekt og ventilasjon.Vard la tidlig en strategi for å satse på skipsdesign for nye fartøysegmenter, forteller leder av Vard Design. Erik Haakonsholm. Han har vært med på å lede og bygge opp designmiljøet i 16 år. Suksess handler om hardt arbeid. Om å være på hele tiden, og om å rekruttere de rette folka, sier han. Selskapet fikk en boom med veksten i offshore fra 2008 og utover men har klart omstillingen og vokst videre med fokus på passasjermarkedet, fiskeri og ulike spesialfartøy. Det er Severin Ulstein som har vært prosjektleder for Røkkes nye skip REV. Research Expedition Vessel.

Det nye «Røkke-skipet»

Skipet er 182 meter langt og det største som Vard Brattvaag (VARD) noensinne har bygget. Verftet har 130 arbeidsplasser. – Vi fikk en kravspekk på skipet, forteller Ulstein. Vi var ikke alene og hadde flere konkurrenter som vi jobbet mot. I kravspekken eller det såkalte tenderdokumentet fremgår det hva båten skal inneholde og hva båten skal gjøre. Ca. størrelse var gitt. Vi utvikler det vi mener er best i forhold til arrangement, oppsett, fordeling i båten, estetikk og så videre.

Hemmeligheten bak suksessen

– Denne båten er et godt bilde på hva som er vår suksess, nemlig med god interaksjon med kunden og tett og god dialog, sier de. I den lange prosessen fram til ferdig design handler det om å forstå kunden best og komme opp med de beste tekniske løsningene. Vi snudde oss veldig fort rundt. Det var ikke forskjell på hverdag og helg. Eller tid på døgnet. Vi kom opp med løsninger så fort som råd var. I ettertid har vi fått tilbakemelding på at det gav god følelse for kunden at vi kastet oss rundt. I tillegg ble også en av verdens mest anerkjente yachtdesignere koblet på prosjektet, Espen Øino som i dag driver sin virksomhet fra Monaco.

Hvordan var det å jobbe med Røkke?

Kjell Inge Røkke har et stort og brennende engasjement for det han driver med. Han var veldig engasjert i prosessen fra dag til dag. Han ser både de store linjene og de små detaljene. Fra de store konstruksjonene til detaljene i den forskningen og jobben båten skal gjøre. Engasjementet smitter, og vi klikket bra sammen i forhold til den jobben vi har gjort. Røkke har stadig søkt ny teknologi og utfordret grensene.. Dette skipet skal bli det ypperste av plattform for dagens og morgendagens teknologi.

Viktige arbeidsplasser og maritime ringvirkninger

For Vard betyr dette prosjektet mye. Det engasjerer alle ansatte i ulike faser fra prosjektering til bygging. Fra designavdelingen i Ålesund til skrogverftet i Romania. Det gir viktige arbeidsplasser og store maritime ringvirkninger.

Det blir en innholdsrik båt. Kanskje det mest avanserte forskningsskipet som verden har sett. Skipet kan gjøre all forskning innomhus, hvilket er fantastisk i polare farvann. I tillegg er det et passasjerskip for 90 personer. Skipet kombinerer forskningsstandarder og normer og regler med passasjerskipets mange krav. Skipet kan gå overalt i verden og møter for eksempel også de strenge kravene USA setter. Skipet skal gå i charter og møter dermed også høye krav til komfort og sjøegenskaper. Det er kombinasjonen av alle egenskapene som gjør at det blir den første båten som kan kombinere forskning og passasjerer og polare strøk.

Avtrykket

Vi har utviklet den marine plattformen og generalarrangementet. Fått alt til å virke logistikkmessig sammen, alt under skallet. Espen Øino har gjort eksteriørdesignet. Balansen har ivaretatt eleganse men samtidig det forskningsmessig uttrykket. En stor utfordring er de enorme hangarlukene i midtskipet. Den største av disse er 22 meter lang og 6 meter høy. Det står lokale leverandører bak teknologien og det er også grensesprengende. I tillegg er det en Moonpool (bunnluke med adkomst til sjøen på 7,7 x 4,5 meter der skipet kan ta utstyr opp og ned fra sjøen i bunnen av skipet. Det er en teknologi brukt i offshore og som betyr at båten kan jobbe under langt tøffere forhold. Vi kan sette ut ROVer, miniubåter, AUVer fra Kongsberg i tillegg til alt annet forskningsuststyr som benyttes i dag. Unntaket er et coring utstyret, et prøvetakingsrør på 24 meter som benyttes for å ta prøver av havbunnen. Dette vil håndteres av kranen ut over siden. Skipet kan operere utstyr ned til 6000 meters dyp både via en nyutviklet fibertau kran og gjennom skipets forskningshangar. Det store cargodekket er bygget for fremtidens teknologi og kan motta ting vi ikke kjenner i dag. Det er et fullt pelagisk tråloppsett for forskningsfangst om bord. Her kan forskerne fangste helt ned til 3000 meters dyp. Et fiskeidentifikasjonssystem kan ta opp det forskerne har interesse av og la resten av fangsten gå levende på sjøen. Det å kunne bringe opp biomasse fra store dyp er viktig for å kunne verifisere det man ser på sonarene og ekkoloddene.

Kunnskap og opplysning

Vard ønsker ikke å gå for mye inn på interiøret og lugarstandarden ombord. Det er områder på båten med høy standard. Den er bygget for et chartermarked med kunder som virkelig kan være med på å gjøre en forskjell. Som Kjell Inge Røkke selv finnes det hel del fremgangsrike personer som ønsker å gi noe tilbake til samfunnet. Skipet vil være en mulighet for å kunne bli med på forskningstokt og bli forelest om værdenshavenes utfordringer av verdensledende forskere. Skipet har foruten alle forskningsfasilitetene et konferansesenter med auditorium og flere klasserom. Dette gir de beste forutsetninger for interaksjon mellom forskerne og gjestene som er om bord.

Skroget er, utover tidligere nevnte moonpool, utrustet med gondol i forskipet, to senkekjøler, to par null-hastighets aktive stabilisatorfinner , og svært stillegående fembladede propeller. I forening med skipets massive dimensjoner gir dette fenomenale arbeidsforhold for forskning. Fremdriftsystemet er dieselelektrisk og parret med en svært stor batteripakke som blant annet kan gi båten 100% elektrisk fremdrift.. Det finnes to helikopterdekk på båten og en innendørs helikopterhangar. Det siste er essensielt i forhold til operasjon i polare strøk. Helikopterne kan bunkre om bord. Proviantering og ferskvann holder til 21 000 nautiske mil. Skipet kan dermed i teorien gå jorden rundt uten å være i havn. Normal fart er 11-12 knop. Skipet kan på maksfart gjøre 17. Farten har ikke vært et mål i seg selv, men fartøykroppen er slank og skipet glir godt i sjøen. Miljøvennligheten har derimot stått i høysetet. Totalt kan vi si at dette er et av de mest avanserte skip som noen sinne er bygget i Norge, sier Ulstein og Haakonsholm. Med sikkerhet kan man si at det aldri før er bygget noe lignende.