Store endringer for Mærsk

Av Leiv Nordstrand

Det store danske konsernet Mærsk har hovedsakelig hatt to bein å stå på, nemlig skipsfart og olje. Disse to delene har vært mer eller mindre integrert ved at Mærsk som oljeselskap også har en stor flåte av tankskip, oljerigger og offshorefartøy.

Etter prisfall i oljesktoren og hacking har konglomeratet hatt økonomiske problemer – omsetningen sank fra rundt 50 mrd. USD i 2014 til 36,5 i 2016. I løpet av 2016 ble det bestemt å dele virksomheten i to: Transport/logistikk og Energi. Energi omfatter etter det hele oljevirksomheten, inkludert boreriggene og den oljerelaterte flåten – i alt fire selskap: selve oljeselskapet Maersk Oil & Gas, dessuten Maersk Drilling, Maersk Tankers, og Maersk Supply Service.

Solgte til Total

Den 21. august 2017 kom meldingen om at konsernet har solgt oljeselskapet til franske Total for 7,45 mrd. USD. Overtakelsen er avhengig av tillatelse fra konkurransetilsyn m.m. og vil først formelt avsluttes i første kvartal 2018. Det er verdt å merke seg at de tre øvrige oljerelaterte selskapene ikke følger med, og konsernet opplyser at hva som skal skje med de andre tre innen Energi vil bli avgjort i løpet av 2018. Oppgjøret skjer i form av aksjer i Total, som dessuten overtar en betydelig kortsiktig gjeld. Men det vil også bli en netto til Mærsk etter skatt, beregnet til nesten 3 mrd. USD.

Eier i Snøvit

Mærsks oljeselskap og offshorevirksomhet ble bygd opp da de fikk 50 års monopol på dansk sokkel i 1962. En reforhandlet konsesjon ble fornyet fra 2004 fram til 2042, en lisens som ventelig overtas av Total. Over tid kom Mærsk også inn på norsk og britisk sokkel og andre steder. Total på sin side har vært aktør i norsk sektor nesten fra starten og eier bl.a. 18,4 % i Snøhvit LNG. Et viktig poeng med oppkjøpet må være at Total overtar Mærsks 8,44 % i det viktigste norske funnet og feltet på lange tider, Johan Sverdrup. Samtidig kommer meldingen om at Total selger seg ut av det nylig idriftsatte gassfeltet Gina Krog.

Like til det siste har Mærsk fått overlevert nye enheter i offshorevirksomheten, inkludert en serie forsyningsfartøy fra Kleven og i fjor høst den siste av fire svære, oppjekkbare rigger fra Daewoo – ”Maersk Invincible”. Den er nå i sving med nedstenging og plugging av gamle brønner på Valhall-feltet for Aker BP, et felt som siden 1982 har produsert 1 mrd. fat oljeekvivalenter og samtidig bygges ut med nye brønner.