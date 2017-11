Snart klart for virtuelt fiske i Barentshavet

I februar kan hvem som helst prøve fiske i Barentshavet gjennom pc-spillet «Fishing: Barents Sea». Ideen til spillet fikk Gøran Myrland, daglig leder i Misc Games As da han selv jobbet på tråler i Barentshavet som 17-åring.

Tiden fra tråleren «Vågamo» fra Stamsund i Lofoten, og videre utdannelse og jobb innen IT, gav Myrland et godt fundament for utvikling av spillkonsept og prototype.

– Jeg hadde en bestefar som hadde fiskebåt da jeg vokste opp. Det var han som tok meg med ut på havet og lærte meg hvordan vi tar vare på fisken, sier Myrland videre.

Spillet «Fishing: Barents Sea» er laget 3D. Myrland og co. hadde med seg en prototype i 3D til Gamescom, en av verdens største spillmesser i Tyskland. På bakgrunn av det besøket, kom de i kontakt med Astragon Entertainment som gir ut spillet den 7. februar 2018, – Det er ikke tidligere blitt gjort noe lignende på spillfronten. Det nærmeste man kommer er et onlinespill som 2D-basert, opplyser Myrland til skipsrevyen.no.

Basert på reelle skipsmodeller

Alle båtene i spillet er basert på virkelige modeller.

– «Børge» en liten båt vi fant i Hammerfest. «Sjarken» er basert på malo sjarken fra Jemar Norpower. Vi har også med en typisk norsk båt på 14,99 meter fra Marin Design. «Lunar Bow» er basert på en modell av «Lunar Bow» som i dag er stasjonert i Skottland. Vi har laget trålsensorutstyr om bord i spillet så nært opp til virkeligheten som mulig, slik at opplevelsen skal bli mest mulig reell, forklarer han. Siste båten er basert på bunntråleren «Hermes».

-Ikke bare for ihuga fiskere

Fra pc-skjermen skal spillet gi spilleren følelsen av å være om bord i båten, men det er ikke noe «must» med maritim bakgrunn for å spille spillet.

– Man får god forklaring underveis, sånn at vi kan nå ut til flest mulige, og ikke bare ihuga fiskere. Litt av tanken er å lage et spill som både er lærerikt og underholdende. Du kan for eksempel lære litt om ulike fisketyper og hvilken påvirkning tråling har på livet i havet. Spillerne må hele tiden passe på at de ikke fisker for mye, for da ødelegger de fiskeområder, sier Myrland.

Dekker Barentshavet

I spillet har man mulighet til å seile rundt i et svært havlandskap modellert etter regioner i Nord-Norge. Man begynner da i Hammerfest som er selve porten til Barentshavet og er omkranset av flere fiskerihavner.

– Vi har hentet kartdata i fra Kartverket som vi har implementert inn i spillet vårt. Du kan risikere å bli bedre kjent med Norskekysten gjennom spillet, sier Myrland.

Så langt mener han mottakelsen spillet har fått har vært overveldende positiv, spesielt fra det asiatiske markedet.

Se bilder fra spillet: