Verdens Naturfond, WWF, er skeptisk, men ikke avvisende, til turisme i arktiske strøk. Mandag ble det kjent at Vard skal bygge et hypermoderne ekspedisjonscruisefartøy for Ponant som skal operere så langt nord som mulig.

– Vi må naturligvis vite mer om turopplegget for å si om vi liker dette. Men skal man først drive turisme i dette området, så er det bra at det bygges moderne skip, med stille motorer og lave utslipp, sier Arktis ekspert Nils Harley Boisen (bildet) i WWF til Skipsrevyen.

Ponants nye elektrisk hybrid-fartøy skal ha LNG-fremdrift med isbryterkapasitet, og vil være spesialdesignet for å ta 270 passasjerer til den magnetiske Nordpol, Weddelhavet, Rosshavet og Peter I-øya.

Boisen peker på at konseptet til Ponant om å dra så langt nord er unikt, og området det er planlagt å reise gjennom er ekstremt sårbart og truet av klimaendringer. For WWF sin del er det derfor viktig at man skåner området så mye som mulig.

Liker ikke isbryterkapasitet

At skipet bygges som en isbryter, mener han vil potensielt ha uheldige konsekvenser for både dyrelivet og isen.

– Det er fordi Arktis har mistet mye av sin flerårige is og er blitt tynnere. Der det er tynn is bidrar da isbryterne til å fremskynde sesongødeleggelsen av is. Når isen er borte varmer solen opp vannet og bidrar til mer oppvarming av havet og omgivelsene.

I tillegg vil den kunne forstyrre dyrelivet, særling i iskantsonen om våren og sommeren der oppblomstringen av zooplanktonet tiltrekker stor ansamlinger av dyreliv.

De uberørte kystområdene i Arktis er også svært sårbare, og økende menneskelige inngrep kan volde permanent skade.

– Arktis er ikke en zoologisk hage med eksotiske dyr på utstilling. Det er et område der unik og sårbar is-avhengig liv står i fare med å forsvinne på grunn av menneskeskapte klimaendringer sier Boisen.

Kan slå positivt ut

Til tross for at organisasjonen er kritisk til om turisme forstyrrer dyrelivet i området, ser de også positive sider med den planlagte turismen.

– Slik vi forstår er det snakk om eksklusiv og dyr turisme, og vi vet av erfaring er at de som besøker Arktis ser verdien av det, og ønsker å bidra til å redde det. Å bli med ansvarlige aktører for å besøke isødet og opplevet at det lever gjør noe med deg som menneske, mener Boisen.

Han forventer at turoperatørene har et opplegg som gjør at turistene vil lære om alvoret knyttet til området de besøker. Noe annet ville være dumt.

– Det er fordi det er i dette området vi best kan se de alvorlige konsekvensene av klimaendringene.