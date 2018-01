Redder det som reddes kan fra Kong Olav

I Thailands jungel ligger Kong Olav og ruster opp. En nordmann har bestemt seg for å redde det som reddes kan.

Det engang så stolte Hurtigruteskipet Kong Olav har fristet en heller trist skjebne. Den 2. juli 1997 ble det kjent at skipet var solgt til det Honduras-registrerte rederiet Andaman Club Co Ltd i Bangkok. Planen var å bruke skipet som hotell- og kasino-skip utenfor Similan Island i Burma. Så kom finanskrisen og planene ble skrinlagt. Nå ligger skipet som et spøkelsesskip i Thailands jungel. Skal vi tro øyenvitner til skipets forfall så ender trolig Kong Olav sine dager her. Skipet er i så dårlig forfatning at det antakelig ikke står til å redde. En nordmann har imidlertid bestemt seg for å redde det som reddes kan.

Kong Olav blir pirat

Eiendomsutvikleren og en av eierne bak resortet New Nordic Coral Beach i Thailand; Karl Fred Kristensen, har likevel bestemt seg for å redde det som reddes kan fra skipet. Servicer, dekketøy, livbøye, skipsgjenstander og skinnmøbler fra Kong Olav skal reddes ut. Planen er at det skal gjenbrukes som dekor og møbler i baren Pirate Terrace. Dermed følger Kong Olav i en annen norsk konges fotspor; nemlig Erik av Pommern, som slo seg ned på Gotland og ble sjørøver!

Har du lyst på et minne fra Kong Olav?

-Jeg synes det var for galt at det norske skipet som bærer Kong Olavs navn ikke skal tas vare på, på en eller annen måte, så jeg bestemte meg for å berge det som berges kunne, sier Kristensen. – Har du lyst på en av skinnstolene fra Kong Olav, så er det bare å ta kontakt, smiler han.