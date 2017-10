Konverterer til elektrisk for 25 mill.

Helelektrisk drift er det foreløpig bare «Ampere» som har. Men snart får den selskap av «Oppedal» på samme strekning. Det er Blueday Technology AS som skal står for jobben.

Fergene som trafikkerer sambandet Lavik-Oppedal i ytre Sognefjord har allerede investert i landbaserte løsninger for lading. Dermed er en viktig del av infrastrukturen på plass for videre elektrifisering av sambandet. Blueday Technology AS fikk kontrakten på elektrifisering av «Oppedal», en jobb som har en kontraktssum på 25 millioner kroner.

– Vi skal bygge nytt batterirom, nytt tavlerom og installere kontrollsystemer, styringstavler og batterier, forteller administrerende direktør i Blueday Technology, Hans Petter Heggebø til Skipsrevyen. I tillegg skal ladestasjonene på land oppgraderes.

Han tror det i Norge er et sted mellom 40-60 ferger i drift som potensielt kan bygges om til elektrisk drift.

Oppgradering kontra nybygg

Heggebø viser til at de fleste samband skal ut på anbud i nær fremtid og at ingen vil bli tildelt konsesjoner med mindre de har en plan for reduksjon av utslipp. Med dagens teknologi vil det som regel si en hybridløsning, eller rene elektriske løsninger.

– Rederiene har så langt valgt å bygge nytt fremfor å oppgradere eksisterende fartøy, men med mange ferger som potensielt kan bygges om, tror jeg dette byr på muligheter for oss, sier Hans Petter Heggebø.

«Oppedal» er dieselelektrisk i utgangspunktet, noe som ifølge Heggebø vil gjøre jobben enklere sammenlignet med en ren dieseldrift. Ombyggingen av fergen skjer i samarbeid med GMC Maritime.