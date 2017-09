Kjærkommen kontrakt for Oma Baatbyggeri

– Betydningen av kontraktsigneringen med Offshore Windservice as er stor for oss. Vi har hatt en stille periode i vår, med litt lite arbeid, så kontrakten var kjærkommen. Den gir oss god beskjeftigelse frem til levering neste sommer, sier daglig leder Gustav Oma til skipsrevyen.no.

Oma Baatbyggeri AS og Offshore Windservice A/S har signert kontrakt om levering av en 32 meter lang SWATH (Small Waterplane Area Twin Hull) Crew Transfer Vessel. Kontrakten er inngått med opsjonsavtale for ytterligere to fartøyer.

– Vindmøllemarkedet er nytt for oss, og dermed veldig spennende. Det spesielle med fartøyet er at det er det første av sitt slag som kombinerer høy fart (servicefart opp mot 35 knop) med at underskroget kan senkes med 1,5 meter under sjønivå, dermed reduseres bevegelser betydelig, noe som sikrer overføring av personell mellom fartøy og vindmøller i høy sjøgang. Dette er det vel ikke noen som har gjort tidligere med denne type hastighet. Vi er så smått begynt md forberedelsene til å starte opp produksjonen, sier Oma videre.

Første fartøy har fått verkstedets byggenummer 539 og skal bygges for dansk flagg. Fartøyet er et spesialfartøy for transport av servicepersonell for offshore vindmøller og er spesialkonstruert i samarbeid med hovedeier – Odfjell Wind AS i Bergen. Fartøyet(ene) skal operere i Nordsjøens offshore vindmølle marked.

– Tegne- og beregningsarbeid er i full gang ved skipsveftet, og vi er startet ut med å legge ut byggeramme og forberede selve produksjonen. De første materiellet er kommet inn på huset. Det vises ikke så mye ved verkstedet enda, men det øker på nå i ukene som kommer, sier Oma til skipsrevyen.no

Byggenummer 539 skal ifølge Oma, leveres rett før sommerferien i 2018.