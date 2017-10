Innovasjonspris til «Vision of the Fjords»

En norskbygget, banebrytende sightseeingbåt gjør Vestlandets praktfulle fjorder tilgjengelige for alle. Nå mottar Vision of the Fjords Innovasjonsprisen for universell utforming i kategorien transport. Prisen deles ut av Design og arkitektur Norge (DOGA) på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

– Som bygger av passasjerbåter har det blitt en selvfølge for oss å jobbe med universell utforming. Ofte er det snakk om små endringer som gjør en stor forskjell for de reisende. Vi opplever at dette settes stor pris på, både blant bevegelseshemmede og funksjonsfriske, sier Tor Øyvin Aa, daglig leder for Brødrene Aa. I 2016 ble «Vision of the Fjords» kåret til Ship og the Year av Skipsrevyen.

Mange sightseeingbåter er verken oversiktlige eller komfortable. Kampen om gode seter og utsiktsplasser kan ødelegge den gode turistopplevelsen. For mange kan det være vanskelig å navigere trange passasjer og bratte trapper.

Med Vision of the Fjords har Brødrene Aa og oppdragsgiveren The Fjords (Fjord1 ASA og Flåm AS) redesignet passasjerbåten fra bunnen av. Utvendige skråramper lar passasjerene bevege seg fritt mellom dekkene, mens store panoramavinduer og en romslig salong gjør at båten virker halvfull selv med 400 passasjerer om bord.

Turistfartøyet betjener i dag strekningen Flåm – Gudvangen i Sogn og Fjordane – der verdensarvområdet Nærøyfjorden inngår i ruten.

Universelt forretningsfortrinn

Hyen-verftet vant også transportkategorien da Innovasjonsprisen for universell utforming ble delt ut i 2011. Siden den gang har Brødrene Aa aktivt brukt sin kompetanse på design og universell utforming til å vinne verdifulle kontrakter både i Norge og så langt utaskjærs som Hong Kong.

– At vi tidligere er prisvinner er noe vi bruker aktivt i vår markedsføring. Både norske og utenlandske kunder er svært opptatte av universell utforming. Dette vil bare øke etter hvert som aktører som Sjøfartsdirektoratet nå stiller krav til universell utforming ved utstedelse av sertifikater, sier Aa.

– Øker konkurransekraften

Tirsdag ettermiddag deles hovedprisen Innovasjonsprisen for universell utforming ut for tredje gang. Allerede nå er kategorivinnerne – altså finalistene – klare. Vision of the Fjords vinner kategoriprisen for transport, og skal nå kjempe om hovedprisen mot netthandelen Kolonial.no, barneavisen Aftenposten Junior, nettsiden og mobilappen til Finn.no, et garderobeanlegg på Solvik camping, Hamaren aktivitetspark og den lyddempende filten FeltRoll.

– Universell utforming gjør at alle kan delta på like premisser. Det er det god økonomi i. De sju kategorivinnerne er gode beviser på hvordan universell utforming utløser innovasjon, øker konkurransekraften og gir et åpnere og bedre samfunn, sier programleder Onny Eikhaug i Design og arkitektur Norge (DOGA)

Kan bli ny eksportsuksess

I jurykjennelsen roses Vision of the Fjords for å være nyskapende både når det gjelder tilgjengelighet, miljø og estetikk:

«Ingen har tenkt båt på denne måten før. Det er et radikalt, banebrytende design som kan bli ikonisk. Båtens unike formspråk gir assosiasjoner til bølger… Den utvendige gangveien løser bevegelsesproblematikken på en innovativ måte. Motoren er en elektrisk, stillegående hybrid som også løser et økende støyproblem. Vision of the Fjords kan bli en eksportartikkel for norsk industri, i en voksende turistnæring som trenger miljøvennlig og stillegående transport,» skriver juryen.

Innovasjonsprisen for universell utforming

* Deles ut av Design og arkitektur Norge (DOGA) på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

* Går til oppdragsgivere, arkitekter og designere som har utviklet nyskapende og inkluderende løsninger med fokus på menneskelig mangfold.

* Prisen deles i år ut i kategoriene arkitektur, landskapsarkitektur, transport, produkt, grafisk design, møbel og interiør, tjenestedesign og interaksjonsdesign og digitale løsninger. Kategorivinnerne konkurrerer om hovedprisen.

* Scandic Gardermoen vant hovedprisen i 2011. I 2014 vant St. Olavs Hospital.

* Blant tidligere kategorivinnere finner vi Bybanen i Bergen, Skatteetaten, YR.no og Hardanger Bestikk.