Ålesund: Analysesjef Erik Tønne i Clarkson Platou AS tegner et positivt bilde av norsk og internasjonal oljevirksomhet. Driveren er økt riggaktivitet.

– Vi mener at oljeprisen i 2020 vil ligge rundt 75 dollar fatet. Men frem til da vil den svinge rundt 60-65 dollar fatet, forklarer Erik Tønne til Skipsrevyen. I Nordsjøen predikerer Clarkson Platou i sine analyser at det vil være 31 helårskontrakter for jack up-rigger og 32 helårskontrakter for flyterigger i 2020. Definisjonen på en helårskontraket er hver rigg med kontrakt på ett år.

– Det er nettopp den økte aktiviteten på rigg som er godt nytt for supply-sektoren, sier Erik Tønne.

Mye nytt i Nordsjøen – dessverre

På verdensbasis er det 1700 fartøy offshorefartøy som ligger i opplag. I Nordsjøen er det rundt 130 fartøy i opplag. Forskjellen mellom situasjonen internasjonalt og situasjonen i Nordsjøen, er imidlertid påfallende.

– Internasjonalt ser vi at over 1000 av de 1700 fartøyene som ligger i opplag er fartøy som er 15 år eller eldre. Det betyr at mange av disse vil trolig ikke komme tilbake til aktiv tjeneste. Reaktiveringskostnadene blir for store. I Nordsjøen er imidlertid situasjonen ikke slik. Her er fartøyene nyere, og rederiene vil neppe ta de ut av tjeneste. Dermed vil prisene i Nordsjøen være under press lenger, mener Erik Tønner.

Han mener dette ikke er spesielt godt nytt for operatørene i Nordsjøen. Av de nærmere 130 skipene som ligger i opplag, skal rundt 60 gjennom 5-års klassing i år, og rundt 60 skal gjennom 5-års klassing neste år.

– Det er likevel en rekke faktorer som er positive. Blant annet at skip i opplag er redusert med 22% hittil i år, og at prognosene for 2020 viser at langt flere AHST og PSV-skip skal i arbeid. Da vil det likevel være overkapasitet i 2020, sier han.