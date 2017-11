Fjord1 skal bygge 4-5 nye ferger

Fjord1 vil etter det Skipsrevyen erfarer om kort tid utlyse anbudskonkurranse på 4-5 nye ferger. De nye fergene kommer i tillegg til de åtte fergene selskapet allerede har under bygging.

-Vi kommer til å trenge et antall nye ferger som en følge av at vi har vunnet flere anbud i Hordaland, men hvor mange skip det vil bli, kan jeg ikke si enda, sier Per Sævik til Skipsrevyen. Han er største aksjonær i Fjord1. Kilder Skipsrevyen har vært i kontakt med i selskapet bekrefter imidlertid at Fjord1 om kort tid vil utlyse anbudskonkurranse på 4-5 nye ferger. De nye fergene vil ha de samme miljøkrav som norske myndigheter setter, og er dermed beregnet for det norske markedet. Fjord1 har fra før under bygging åtte nye ferger, blant annet ved Havyard Group i Leirvik.