Fjord Line med kurs for rekord

Fergerederiet seiler med stødig kurs inn mot et nytt rekordår i 2017. I tredje kvartal kan selskapet blant annet vise til volumvekst, omsetningsvekst og økt overskudd.

– Vi er fortsatt i rute til å nå våre ambisiøse mål for året. Spesielt gledelig er det at vi etter en sommersesong med høyt belegg, også oppnår passasjervekst i tredje kvartal, sier konsernsjef Rickard Ternblom i Fjord Line AS.

Sterk vekst i godstrafikken

Fra januar til og med september har passasjerantallet økt med 6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2016. Godstrafikken er også i sterk vekst, med en økning på 5 prosent for biler (335.385) og 20 prosent for trailere (50.685). Omsetningsveksten er også markant, både for tredje kvartal (16%) og året så langt (21%). – Alle nøkkeltall forteller at selskapet som helhet fortsetter å utvikle seg i riktig retning. Men vi er på ingen måte ferdige. Kombinert med en stringent kostnadskontroll, er målet å fortsette veksten i mange år framover, sier Ternblom.

Vokser fra Danmark til Langesund

Hirtshals-Langesund og Sandefjord-Strømstad er rutene med sterkest vekst så langt i 2017. Fra Hirtshals vokser både det danske og tyske markedet, som i større grad enn tidligere, omfavner helårsturismen i Norge.

– Vi opplever et stadig sterkere fotfeste i det danske og tyske markedet. Tradisjonelt har turismen fra kontinentet komprimert seg til sommeren, men nå er markedene blitt mer oppmerksomme på blant annet ski- og vandringsopplevelser i Norge. Det er definitivt spennende nytt for oss, forteller Ternblom.