Enighet om redningsplan for Viking Supply

Rederiet Viking Supply er kommet til enighet med kreditorene om restrukturering av gjelde. Det melder selskapet selv i formiddag.

Forslaget innebærer at selskapet henter inn 15 millioner dollar i en emisjon. Videre vil selskapets rentebetalinger og avdrag bli kraftig redusert frem til første kvartal 2020.

I følge selskapet gir endringene i låneavtalen selskapet rom til å operere under vanskelige markedsforhold.

Raser opp på børsen

Markedet reagerte på nyhetene i formiddag ved å sende aksjene til værs, og var en periode opp over 50 prosent på Stockholmsbørsen.

For å la aksjonærene få se over kvartalsrapporten er tegningsperioden for den planlagte emisjonen flyttet til 28. desember.