En smak av norskekysten

4500 egg og 400 liter fløte går med på Hurtigrutens 11 dagers rundreise langs norskekysten. Langs veien får gjestene smake på spesialitetene i hver havn.

– Hurtigruten begynte med lokalmat konseptet for fem-seks år siden for å skape seg en tydeligere profil som reiselivsaktør, sier kjøkkensjef André Karoliussen til Skipsrevyen.

Menyen varierer etter sesongene, og Karoliussen forteller at de settes sammen i samarbeid med en meny-gruppe på land og logistikkavdelingen.

– Nå er det jo sesong for skrei, så det blir både skrei og ishavsrøye når vi kommer lenger nord. Og på sommeren er vi snare med å få norske jordbær på menyen, sier Karoliussen.

Store kvanta fra små produsenter

Kongekrabbe-tanken i restauranten Kysten er også populær. Under velkomstmøtet fikk krabbene navn. Skipsrevyen hilser på Igor, som er utstyrt med en QR-kode. Ved scanning av QR-koden får gjestene se env videosnutt hvor fiskeren er intervjuet, samt krabbens vitale mål. Kongekrabbe selges nemlig med kilopris.

Han medgir at bruken av små, lokale leverandører sørger for enkelte logistiske utfordringer. – Det må bestilles i god tid slik at leverandørene har muligheten til å levere den mengden vi ønsker i tide. Kveldens kjøtt fikk jeg om bord da vi var på tur sørover, før dere kom om bord, forteller Karoliussen.

Det går nemlig mye av det meste om bord når syv kokker og to lærlinger skal diske opp til et skip med kapasitet til 590 passasjerer. – I løpet av en rundreise serverer vi over 4500 egg i ulike former, og det går 400 liter fløte i forskjellige retter, sier Karoliussen.

Kjøkkensjefen treffer Skipsrevyen når han holder et lite foredrag for gjestene om norsk mat og Hurtigrutens matfilosofi. De fremmøtte får smake på fenalår fra Hellesylt ved Geirangerfjorden.

Likte dere maten? Skipsrevyen spør et britisk reisefølge.

– Absolutt! Det var kjempegodt! Spesielt med rømmen til, sier britiske Mary Lacey.

– Jeg setter stor pris på at kjøkkensjefen tar seg tid til disse presentasjonene. Ellers hadde jeg ikke visst hva det var når jeg så det i buffeten, påpeker Lacey.

Å jobbe med publikum er noe Karoliussen trives med, og er veldig annerledes enn tidligere erfaringer. – Før jeg kom til Hurtigruten jobbet jeg som kokk offshore på plattformer og rigger. Det er jo litt annerledes å lage mat til kollegaer enn til gjester, sier Karoliussen.

I dagene fremover skal han servere blåskjell fra Hitra på dekk og fiskekaker i Trollfjorden, to veldig populære aktiviteter. – Om sommeren serverer vi ferske reker på dekk under midnattssolen, det pleier også å være stor stas.