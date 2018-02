Britiske kontrakter til SolstadFarstad

SolstadFarstad melder til Oslo Børs at tre av deres supplyskip har fått arbeid på britisk sektor i Nordsjøen.

«Far Spica» som for tiden ligger i spot-markedet i Nordsjøen har fått kontrakt med britiske TAQA Bratani Limited. Kontrakten er av like lang varighet som TAQAs borekampanje på britisk sektor, om lag 18 måneder, med forventet oppstart i løpet av første kvartal.

I mars 2018 er det forventet at AGR Well Management Limited skal få startet sitt arbeid, de har engasjert «Nomrand Aurora» som støttefartøy for riggen «West Hercules» for arbeid på en brønn, med opsjon på ytterligere en brønn på britisk sektor. «Nomrand Aurora» befinner seg for tiden på spot-markedet.

«Far Symphony» har fått utvidet sin nåværende kontrakt med Fairfield Betula Limited . Forlengelsen er på seks måneder fast, med opsjoner på 6x 1 måned. Forlengelsen trer i kraft fra april 2018. Fartøyet har vært på kontrakt med Fairfield Betula siden april 2017.