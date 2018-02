7000 flere passasjerer takket være NRK

-Skibladner har økt antall passasjerer med over 7000 takket være NRKs «minutt for minutt», sier styreleder Bjørn Blichfeldt til Skipsrevyen.

-Vi hadde ventet en passasjerøkning, men ikke at dette skulle få sånne utslag, sier Blichfeldt. Slow-TW førte til en passasjerøkning på 31 prosent for Mjøsas hvite svane. –Alle lokalavisene fulgte opp med artikler om det som skulle skje, så i første omgang stilte lokalbefolkningen opp og sørget for liv og røre på kaiene og om bord under selve innspillingen og i tiden rett etterpå merket vi en forsterket interesse for Skibladner lokalt. Dernest kom passasjerene fra Tønsberg og Trondheim som fortalte at de hadde sett programmene på TV.

Må stenge herresalongen?

-Sjøfartsdirektoratet påla for kort tid siden å foreta noen utbedringer akter på skipet, forteller Blichfeldt. I vinter har derfor Skibladner vært i dokk og fått utbedret disse påleggene. Dermed måtte herresalongen strippes for å komme til. Herresalongen var der Bjørnstjerne Bjørnson og andre herrer kunne lene seg tilbake og nyte en god sigar og en cognac før de tok seg en strekk på «sengehyndene» om bord. Damer hadde ikke adgang. Det var en damesalong om bord også. Her var det ikke hverken cognac eller sengehynder, men Bibel og redekam! Forteller Blichfeldt. Slik at damene kunne få gredd håret og lest et oppbyggelig ord med på ferden.

– Forholdet er at vi også snart må i gang med å reparere dekket over herresalongen. Dette søkte vi Riksantikvaren om midler til, men fikk ikke penger til det. Når vi skal gjøre denne operasjonen så må vi eventuelt ta ned herresalongen på nytt. Det koster oss 100.000,- Da har vi plutselig betalt 200.000,- for ingenting og det synes vi ikke er spesielt smart.

Hva vil dere gjøre med det?

-Vi fikk nyheten i dag så vi starter arbeidet i dag med å finne ut av hva vi skal gjøre, sier Blichfeldt som i mellomtiden gleder seg over «NRK-effekten». Det er ellers sommerværet som avgjør vår suksess, sier Blichfeldt. Vi har to chartersesonger vår og høst som ikke er så væravhengige fordi de er forhåndsbestilt men kommer det dårlig værperiode midt på sommeren så slår det direkte negativt ut for oss, sier Blichfeldt.