Ny kontrakt og laber kvartalsrapport for Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime melder at de har sikret sin første kontrakt på leveranse av sitt nye fuel gas supply system.

Systemet skal inn i et LNG-drevet lasteskip på 50 000 dødvekttonn kontrahert av sør-koreanske Ilshin Shipping Company. Fartøyet bygges ved Hyundai Mipo Dockyard og er planlagt levert i fjerde kvartal 2017.

I tillegg til å levere sitt første fuel gas supply system skal Kongsberg levere en rekke andre monitoreringssystemer til fartøyet. Sammen skal de ulike systemene kontrollere hovedgassventilen, motoren og det øvrige fremdriftssystemet.

Kontrakts-nyheten kommer dagen etter at IMO har vedtatt nye miljøkrav, og samme dag som Kongsberg Gruppen legger frem sin rapport for tredje kvartal. For Kongsbergs maritime divisjon ble det en omsetning på 1.849 millioner kroner, en svekkelse i omsetningen på 26 sammenlignet med tredje kvartal 2015.

En svekkelse som i stor grad skyldes nedskrivninger av verdien av varelager, valutasikringer og andre poster med 354 millioner kroner, i tillegg til at offshorevirksomheten hadde restruktureringskostnader på 45 millioner. Divisjonens EBITDA havnet på minus 255 millioner for Q3 2016.