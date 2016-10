IMO innfører svovelkrav fra 2020

Under IMOs miljøutvalgs møte i London ble det i går kveld vedtatt en ny, betydelig lavere grense for svovelandelen i drivstoff.

I dag ligger svovelgrensen på 3,5 prosent. Fra 2020 er det bare lov å bruke drivstoff som har 0,5 prosent svovel i seg.

Vedtaket innebærer at skip må gå over til lavsvolvel-drivstoff, -gass eller installere rensesystemer (scrubbere) som fjernet svovel-utslippene. Dette vil påvirke alle store norske rederier som går i internasjonal skipsfart. For kystnære områder i Nordsjøen og Østersjøen er dette allerede innført. Også Hurtigruten bruker lavsvolvel-drivstoff allerede.

I følge Jan Kjetil Paulsen, seniorrådgiver for skipsfart i Bellona, forårsaker svovel 100.000 for tidlige dødsfall hvert år, særlig i tett befolkede kystområder i Asia.

Det har denne uken vært snakk om flere ulike tidspunkt for å innføre dette vedtaket. Mens enkelte har ønsket å utsette det til 2025, foreslo Russland, følge ShippingWatch, 2023 som et kompromiss.

Paulsen er glad for at IMO til slutt landet på 2020. – Det ville medført minst 200.000 for tidlige dødsfall, ifølge en analyse fra Finnlands meteorologiske institutt, uttaler Paulsen i en pressemelding.