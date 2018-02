Viser at norsk klyngesamarbeid virker

I fjor sommer inngikk Aukra Maritime kontrakt med Vard Brattvaag om en stor kranleveranse til Aker Biomarines topp moderne krillfartøy. Løsningene er utviklet i et tett samarbeid med mannskap fra Aker BioMarine og ingeniører fra Vard-gruppen.

Dette fremgår av en pressemelding i dag.

Ringvirkninger

Fiskeriminister Per Sandberg og ledelsen i Aker Biomarine besøkte Aukra Maritime i dag.

– Sjømatbransjen skaper arbeidsplasser langs hele kysten. Jeg ser frem til å høre mer om hvordan denne nye krillbåten bidrar til aktivitet blant verft og underleverandørene, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Aker Biomarine sitt nye flaggskip er et prestisjeprosjekt for Aukra Maritime, og et glimrende eksempel på norsk klyngesamarbeid. Dette skaper ringvirkninger i form av nyskaping, arbeidsplasser og nye investeringer, sier daglig leder Per Arne Rindarøy i Aukra Maritime.

Han legger til at kontrakten har bidratt til at de har kunnet beholde og ansette flere medarbeidere. – Dette har tilført oss nærmere 5000 interntimer i tillegg til at vi har kjøpt 4000 timer fra lokale underleverandører.

Fremtidstro

– Det faktum at Aker Bimoarine kjøper kraner av oss skaper kontinuitet, og bygger opp det lokale kompetansemiljøet. Dette har gitt oss et svært godt referanseprosjekt innen fiskeri, og utvilsomt en større anerkjennelse i markedet. Som en konsekvens av kontrakten har vi også planer om å sette opp en ny malingshall. Prosjektet oser av fremtidstro og positivitet, forteller Rindarøy.

20-års jubileum og snuoperasjon

Rindarøy synes det er ekstra gledelig å få storfint besøk nå siden Aukra Maritime feirer 20 år i 2018. De har siden oppstarten i 1998 utviklet og produsert kraner etter skreddersømprinsippet. Som de fleste andre aktører i den norske maritime klyngen ble Aukra Maritime påvirket av at oljeprisen gikk i kjelleren i 2014. Frem til krisen i offshorenæringen var om lag 90 prosent av kundene i offshoresegmentet.

– I perioden fra oljeprisfallet og frem til nå har vi brukt alle våre ressurser på å tilpasse produktene og organisasjonen til de nye markedene. Vi har snudd oss fra å være svært avhengige av offshore- og maritim næring, til å ta en sterk posisjon innen fiskeri og havbruk, avslutter daglig leder i Aukra Maritime Per Arne Rindarøy.

Leveransen

Leveransen fra Aukra Maritime består i hovedsak av fire dekkskraner som skal benyttes på fartøyets øvre dekk, fem mono-railkraner, to skinnegående takmonterte kraner for innebygde dekk, samt komponenter til Aker Biomarines Eco Harvesting system.