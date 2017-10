Stor reder-interesse for ny finansieringsordning for norske skip

-Flere redere har tatt kontakt med Eksportkreditt for å drøfte finansieringen av norske skip bygget i Norge for norsk frakt. Det sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge, til Skipsrevyen.

Rederne tar kontakt med Eksportkreditt etter at det ble kjent at regjeringen foreslår å opprette en ny låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft også når disse skipene skal brukes i Norge, bekrefter Otto Søberg. Finansieringen foreslås gitt på markedsvilkår og har en foreslått ramme på 10 milliarder kroner.

– Hva skjer i mellomtiden?

– Nå skal først budsjettet endelig vedtas i Stortinget. Dernest skal forslaget ut på høring. Det store spørsmålet er hva som kommer til å skje i mellomfasen, sier Søberg. Norske redere viser stor interesse for ordningen og har kommet til oss med mange nybygg og prosjekter som de ønsker å drøfte med oss. Vårt svar er at vi må vente til at dette er politisk avklart.

Slik vil norske verft nyte godt av ordningen

Ordningen vil omfatte finansiering av skip, herunder fiskebåter, ferger, brønnbåter og hurtigbåter, og skal forvaltes av Eksportkreditt Norge og GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt). I forslaget står det at ordningen er midlertidig for tre år og vil bli gjenstand for evaluering. Regjeringen foreslår en garantiramme på ti milliarder kroner i 2018. Det vil være en forutsetning at GIEK gir långivergarantier på like vilkår med bankene og at Eksportkreditt Norge gir lån på markedsvilkår. Regjeringen tar sikte på å innføre ordningen i 2018. I mellomtiden er både verftsindustrien og rederne utålmodige etter å komme i gang.