Servicekatamaranen «Poseiedon» overlevert

Grovfjord Mek. Verksted overleverte denne uken servicekatamaranen «Poseidon» til Ballangen Sjøfarm AS. Dette er andre båt i en serie på tre med ny skrogform som gir økt bæreevne i akterskipet.

– Fra før har vi levert bnr 141 – Storøy til Eidsfjord Sjøfarm, og vi skal levere bnr 143 – «Emma Kristine» til Salaks AS i månedsskifte november/desember 2017, sier daglig leder i Grovfjord Mek. Verksted, Bård Meek Hansen til skipsrevyen.no.

Bnr 142 til Ballangen Sjøfarm AS er en servicekatamaran med hoveddimensjoner 14,99×10,4m, og er utstyrt med Amco Veba kraner på 75 og 18 tonnmeter, vinsj på 12 tonn samt 3 capstaner på henholdsvis 5 og 3 tonn.

– Ballangen har antydet behov for flere båter i tiden fremover, men ingenting er fastlagt, sier Meek Hansen videre.

Båten er bygget med et romslig rorhus med kontor, pantry og sittegruppe. I tillegg et stort dekkshus som inneholder garderobe/verksted, toalettrom, 2 lugar hver med eget toalett/dusj samt romslig bysse/messe.

Hovedmotorene (Iveco C13) yter 2x500HK ved 2000 o/min, mens aggregatet er på 40 kVA. For øvrig er båten utstyrt med hydraulisk HT vasker samt diesel transfer anlegg. I tillegg er det montert trapp i skuteside for enkel adkomst til merdring.

Båten er bygget iht. den nye forskriften om bygging og tilsyn av mindre lasteskip, fartsområde 4.

Satser dere sterkere inn mot oppdrett og havbruk nå enn tidligere?

– Vi satser mye på elektrifisering av oppdrettsbåter, ref GMV Zero – verdens første rene batterielektriske røkterbåt, og bemanner opp i så måte. I tillegg bygger vi oss opp på ingeniørsiden for å kunne takle en økt oppdragsmengde både på nybygg og rep/vedlikehold gjennom GMV Service. Så svaret er definitivt ja, vi satser enda sterkere mot oppdrettsmarkedet, sier Meek Hansen til skipsrevyen.no.

Ved verftet arbeides det nå med bnr 143 «Emma Kristine» til Salaks, bnr 144 «Havørn» til Håløy Havservice og bnr 146 «Solbryn» til Lovundlaks, i tillegg til bnr 145 til Cermaq Norway. Sistnevnte er en 25,5x12m dieselelektrisk servicekatamaran som skal leveres i Q2 – 2018.

– I tillegg har vi inne bnr 123 – Rescuer fra Northern Offshore Services til forlengelse. Vi er også i kontraktsforhandlinger med flere kunder, så vi ser lyst på fremtiden, avslutter Meek Hansen.

Om Ballangen Sjøfarm AS

Ballangen Sjøfarm har base i Ballangen i nærheten av Narvik, og innehar 2 konsesjoner pluss at de drifter 4 konsesjoner for Cermaq Norway.

Om Grovfjord Mek. Verksted AS

Grovfjord Mek. Verksted AS er Norges største produsent av arbeidsbåter i aluminium, og er lokalisert i Grovfjord i Sør-Troms. Siden år 2000 har vi levert godt over 115 båter til oppdrettsnæringen, til kunder over hele landet.