Tirsdag 2 januar startet Jan Petter Urke som ny leder for MMC First Process Refrigeration.



Det opplyses i en pressemelding fra Havyard Group ASA. MMC First Process er et av konsernets fem forretningsområder ved siden av Havyard Ship Technology, Havyard Design & Solutions,Norwegian Electric Systems og HPR.

Jan Petter Urke har tiltrådt i stillingen som Vice President MMC First Process i forretningsområdet Refrigeration.

Jan Petter har lang erfaring fra bransjen. Han er utdannet maskinkonstruktør ved ingeniørhøgskolen i Ålesund. Fra 1995 til 2007 jobbet Jan Petter som produktsjef ved Rolls Royce Marine AS. I 2007 startet han som fabrikksjef ved H-Produkter AS, der han også jobbet fra 1987 til 1995. Fra august 2009 var han Administrerende Direktør i Ulmatec Pyro AS.

– Vi er veldig glade for å få Jan Petter med på laget. Med hans bakgrunn og erfaring, spesielt innen energiøkonomisering er vi sikre på at vi har rett mann på rett plass for å ta kuldesegmentet i MMC First Process videre. Det blir spennende å se han kan få til sammen med våre flinke ansatte sier Leif Gjelseth, Executive Vice President i MMC First Process i meldingen.