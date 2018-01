Ny bilrekord ved Drammen havn

Bilene strømmer inn Drammensfjorden for tiden. I fjor ble det satt ny importrekord ved Drammen havn for tredje året på rad.

På landsbasis ble det registrert 158.650 nye personbiler i fjor. Dette er det tredje største nybilsalget i historien, bare slått av de store ”jappe”-årene i 1986 og 1985. Økningen i bilsalget er på 2,6 prosent, sammenlignet med 2016.

Over 20 prosent av bilene som ble solgt i Norge i fjor var null-utslippsbiler, mens salget av dieselbiler fortsetter å falle.

Tesla er viktig

Også ved Drammen havn ble bilrekordene slått for tredje året på rad. I fjor kom det inn hele 111.547 biler, noe som er over 2000 mer enn året før heter det i en pressemelding.

Over 70 prosent av alle elbiler, som kommer til Norge, går nå via Drammen havn. Og importen av elbiler skjøt i været helt på slutten av fjoråret. Årsaken til dette var at det i forbindelse med neste års statsbudsjett ble varslet at avgiftene på de dyreste og tyngste elbilene kunne komme til å øke over nyttår. Dette førte til at mange gikk til bestilling av ny elbil, og da spesielt Tesla. Totalt ble det importert 6.387 Tesla-modeller over Drammen havn i 2017.

Når det gjelder container-trafikken, og annen godstrafikk, så ligger det på samme nivå som i 2016.