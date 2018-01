Minst 25 mister jobben hos SolstadFarstad

25 sjøfolk mister jobben i SolstadFarstad. Det skal i følge rederisjefen være den siste nedbemanningsrunden.

Lars Peder Solstad varslet allerede i vinter at de ville legge flere båter i opplag, og at det ville medføre permitteringer. Nå bekrefter han overfor Sysla at mellom 25-30 sjøfolk vil miste jobben.

– Hovedsakelig kommer det som følge av at noen båter har endret operasjonsområde, sier Solstad.

Kunne vært verre

De tillitsvalgte på sin side er glad for at det ikke var flere som mistet jobben.

Totalt mistet om lag 90 jobben i landorganisasjonene i forbindelse med sammenslåing av funksjoner tidligere i år.