Kontraktbonanza for DOF

I en børsmelding mandag ettermiddag opplyser DOF-gruppen at åtte skip har fått nye kontrakter.

Skipene som nå er sikret arbeid er Skandi Captain, Skandi Neptune, Skandi Constructor, Skandi Skansens, Harvey Deep Sea, Skandi Achiver, Skandi Salvador og Skandi Singapore.

– Jeg er fornøyd med tildelingene av kontraktene og vår globale organisasjons evne til å sikre utnyttelsen av gruppens fartøyer i et utfordrende marked, sier administrerende direktør i DOF Subsea, Mons S. Aase i børsmeldingen.

Ifølge nyhetnettstedet Sysla er mange av kontraktene av kort varighet. Rederiet har blant annet fått ettårskontrakt for Skandi Captain med Peterson Den Helder. For DOF Subsea har Skandi Neptune og Skandi Constructor fått forlenget kontrakter i Atlanterhavet til henholdsvis begynnelsen av april og slutten av februar. Skandi Skansens kontrakt med TechnipFMC er blitt forlenget. Fartøyet har også fått en ny kontrakt ut april. Harvey Deep Sea og Skandi Achiver fått kortsiktige kontrakter i første kvartal, mens Skandi Salvador fått en kortsiktig kontrakt med Saipem i Brasil. Skandi Singapore fått 30 dagers arbeid i Stillehavet, med mulighet for forlengelse.