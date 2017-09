Internasjonal ballastkonvensjon trer i kraft

Konvensjonen gjelder for skip som går i internasjonal trafikk og fastsetter at nye skip bygget etter 8. september 2017, må ha godkjent renseutstyr for ballastvann installert ved levering. Eksisterende skip må få installert renseutstyr i løpet av den første IOPPC-fornyelsen etter 8. september 2019. Det skriver Norges Rederiforbund på sine nettsider.

Dette gir sikkerhet til det maritime samfunnet med hensyn til obligatoriske overholdelsesdatoer for behandling av ballastvannutslipp. Konvensjonen, som ble vedtatt av IMO i 2004, regulerer inntak, utslipp og behandling av ballastvann og sedimenter og er et viktig miljøtiltak for å forhindre spredning av fremmede arter gjennom ballastvann på skip.