HI i voldgiftssak mot italiensk verft

Havforskningsinstituttet er i voldgiftssak mot det italienske verftet Fincantieri som har bygget Norges nye forskningsskip Kronprins Haakon. Den som taper voldgiftssaken kan måtte komme til å måtte punge ut med et betydelig millionbeløp i erstatningsspørsmålet. Dom er ventet i februar.

Havforskningsinstituttet har oversendt en liste med en rekke krav og mangler til verftet som har bygget Kronprins Haakon.

Urolig for rustflekk i baugen

-Jeg er urolig for rustflekken i baugen av skipet, sier prosjektleder Tore Nepstad ved Havforskningsinstituttet. Selv om vi har hatt inspektører fra Neptun på verftet under hele byggeperioden.

Hemmelig kravliste

Listen med krav mot verftet vil ikke være offentlig før skipet er levert, sier Nepstad. Etter det Skipsrevyen erfarer gjelder voldgiftssaken hvem som skal betale for flere av de endringene som er utført i forhold til mangellisten ved skipet, blant annet i tilknytning til tilpasninger i skroget der livbåten heises om bord i skipet.

Krangler om millioner

Den som taper voldgiftssaken kan måtte komme til å måtte dekke et betydelig millionbeløp. I følge Nepstad regulerer kontrakten frister for melding av endringer og tilbakemeldinger mellom partene. I følge kontrakten skal eventuelle rettslige tvister avgjøres etter norsk lov og rett. Voldgiftssaken har funnet sted i Oslo, og det er ventet at dom vil falle i løpet av februar.