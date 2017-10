Havyard Power & Systems skifter navn

Havyard samler alle produkter innenfor segmentet Power, Automasjon og Navigasjon til et felles forretningsområde Norwegian Electric Systems (NES). Som en del av endringen skifter Havyard Power & Systems navn til Norwegian Control Systems AS (NCS).

Det fremgår av en pressemelding at det nye forretningsområdet, bestående av Norwegian Electric Systems og Norwegian Control Systems vil få en unik sammensetning av produkter og utfyller hverandre på en god måte. Det nye forretningsområdet vil levere komplette leveranser fra bro til propell.

I tillegg til lokasjonene i Bergen og Ålesund er det opprettet en avdeling i Egersund som primært skal drive med produktutvikling.

– Vi ser at kundene krever mer totalintegrerte løsninger, noe som medfører tettere integrasjon mellom produktene. Når vi nå satser på «common platform» for produktene i hele gruppen vil det gi kunden og oss som leverandør store fortrinn, uttaler CEO Tor Leif Mongstad som blir leder for det nye forretningsområdet.

Første oppdrag under nytt flagg for Norwegian Control Systems blir å levere elektropakke til nytt vindmølleskip i Spania. NCS skal levere en elektro design og utstyrsleveranse som inneholder IAS og Concept Bridge i tillegg til Tanksounding system.

Skipet skal bygges på Ast. Zamakona i Spania, og er fartøy nummer fem der NCS leverer en elektropakke til verftsgruppen Zamakona. Verdien på kontrakten er på ca. 10 millioner. Skipet skal leveres til ESVAGT august 2019 og skal gå inn i en kontrakt med det danske vindkraftselskapet MHI Vestas og betjene feltet OWF Deutsche Bucht. Dette blir det syvende skipet der NCS leverer utstyr og engineerings-tjenester til offshore vindpioneren Esvagt. De andre kontraktene gjelder fire vindmølleskip, ett oljeservice skip og et skip for mannskapsbytte.

Havyard 831 SOV

Havyard Design & Solution leverer designet av vindmølleskipet til Esvagt. I utviklingen av dette designet er det lagt vekt på å utvikle en effektiv plattform for å betjene offshore vindmølleparker. Skipet har stor og komfortabel innredning med kapasitet til å huse vindmølle servicepersonell, i tillegg til skipets mannskap. Det er videre arrangert for god lagringskapasitet for utstyr og verktøy under dekk og for containere på dekk.

Skipet er utrustet med ESVAGT sine unike STB (Safe Transfer Boat) båter som sjøsettes for å frakte servicepersonellet til vindmøllene i tillegg til en integrert, hiv-kompensert gangvei.

Skroget er utformet for lavt drivstofforbruk og har egenskaper i sjø som sikrer best mulig komfort og sikkerhet for mannskap og servicepersonell om bord.