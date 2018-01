– Har aldri hatt flere nordmenn i sine rekker

Til tross for at det blir færre nordmenn på sjøen har bemanningsselskapet OSM aldri hatt flere nordmenn i sine rekker.

Globalt har OSM 30 kontorer og 11 000 ansatte fordelt på 500 fartøy. I Norge ledes selskapet fra Arendal, og bemanner om lag 150 norske skip, med 1700 ansatte. Bare de to siste årene fikk crewing-selskapet 400 nye nordmenn i stallen

– Vi har økt antallet nordmenn fordi logistikken har blitt satt ut til oss. Blant annet Farstad outsourcet til oss i 2016. Det er trenden blant mange norske rederier, fordi det gir dem muligheten til å skalere driften i større grad, forklarer Tommy Olofsen, Managing Director i OSM Crew Management.

– Det er knappe marginer og hard konkurranse. Ting som visum og skatt krever mye administrative ressurser, utdyper Olofsen om hvorfor rederiene outsourcer bemanningen av skip til selskaper som OSM.

Generelt ser OSM en reduksjon i bruken av norske sjøfolk utenfor Nordsjøen, og at rederiene flagger om fra NOR til NIS.

– Proteksjonismen er global, derfor er det viktig at vi er synlige lokalt, og benytter oss av lokale mannskaper der fartøyene opererer, sier Olofsen.

Uten å ville gå inn på hva enkeltkunder har spart, anslår Olofsen at kostnadene på en alminnelig PSV kan reduseres med omtrent 500 000 kr årlig med internasjonalt mannskap.

Stabile mannskaper i Nordsjøen

Når det gjelder bemanningen i Nordsjøen i perioden med lavere oljepris og færre oppdrag har OSM tatt lærdom av tidligere bølgedaler. Blant annet er fartøy i spot-markedet sjeldent fullt bemannet, men bemannes raskt opp for lengre oppdrag.

– Vi lærte mye av tankkrisen fra 2000-2013, og kjører en sosial profil ved blant annet å holde forsikring for medarbeidere som er hjemme, i tillegg til familiene deres, sier daglig leder for OSM Crew Management i Norge, Jan Fridtjof Tallaksen.

Han mener at slike tiltak er med på å motivere de ansatte til å være lojale, og villige til å komme tilbake etter perioder på land. De medarbeiderne OSM er mest bekymret for i tiden fremover er prosjektmedarbeidere som ROV-piloter, kranførere, og det er ifølge Tallaksen også alltid kamp om skipselektrikerne. Man anser det også som vanskelig å lokke tilbake dem som har skiftet beite og gått inn i landbaserte yrker eller fått arbeid på lokale ferger.

Generelt opplever Tallaksen at mannskapet på norske offshore-skip er stabilt og blir værende på samme fartøy i flere år.

– På ankerhåndteringsfartøy er det så å si kapteinen som selger båten til oppdragsgiverne fordi han kjenner den så godt, sier Tallaksen, og understreker avslutningsvis at alt henger sammen og at alle i OSM er gjensidig avhengige av hverandre for å få driften til å gå rundt.