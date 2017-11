DOF henter inn 500 mill

DOF melder i dag at emisjonen på 833 333 333 nye aksjer kr 0,60 pr. stk er fulltegnet. Selskapet har fått inn 500 friske millioner.

Investorer som er med er Møgster Mohn Offshore AS, et selskap eid 66,4% av Laco AS, et

selskap i Møgster – familien og tilknyttet styrets leder Helge Møgster, og 33,6% av Perestroika AS, et selskap tilknyttet styremedlem i selskapet, Frederik W. Mohn, er tildelt 561 023 313 aksjer. Etter denne investeringen eier Møgster Mohn Offshore AS 1 506 399 363 aksjer i selskapet, noe som representerer ca 59,8% av stemmene og aksjene utstedt av selskapet.

Moco AS, eid av konsernsjef Mons Aase, har blitt tildelt 5 000 000 aksjer. Selskapet eier etter dette 19 844 184 aksjer i selskapet, som representerer ca 1,3% av stemmene og aksjene utstedt av selskapet.

Djupedalen AS, eid av CFO Hilde Drønen, har blitt tildelt 1 666 667 aksjer. Etter dette eier selskapet 4 482 677 aksjer i DOF som utgjør ca 0,3% av stemmene og aksjene utstedt av selskapet. Helge Singelstad, nestleder i DOF-styret, har blitt tildelt 1 666 667 aksjer. Etter dette eier Singelstad 4 178 667 aksjer i DOF, som representerer ca 0,3% av stemmene.