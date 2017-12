Det kinesiske cruisemarkedet maner frem nytenking

Den stadig økende andelen kinesiske cruiseturister krever også at utviklerne av skip må tenke nytt for å tilfredsstille kundemassen. Siden 2006 har antallet kinesiske cruisturister økt med 45 prosent, og var i 2016 på rundt 2,5 millioner passasjerer.

Dette finner man igjen i hvordan designere tenker når de pusser opp cruiseskip for det kinesiske markedet. Men ifølge senior interiørdesigner i selskapaet YSA Design, Derek Barkas, er det viktig å ikke overdrive.

– Generelt kan vi si at designere vil kanskje ønske å nyttiggjøre seg fargen rød, som betyr hell i den kinesiske kulturen. Men da er det viktig at det ikke blir en «overkill» sier Barkas.

Men ikke bare i fargevalg må designere tenke nytt. Også utviklingen av de offentlige rommene må forandres. Kinesiske turister har for eksempel et mindre behov for barer som serverer alkohol, slik at kreativiteten ofte må brukes for å skape områder med sine egne «vibber».

– Det kan inkludere områder for karaoke, delvis private områder for spill, så vel som offentlige casinoer forteller Barkas.

Men også når det gjelder matservering må det tenkes nytt forklarer han.

– Kinesere har et større krav til utvalg og hastigheten på service i buffet-type restauranter. I tillegg til variasjoner i spesial-restauranter. Som designere må vi tenke på størrelsen på bordene, hvordan restauranten er utformet og tiden gjestene bruker, sier Burkas.

Også lugarene må designes på en annen måte. Fordi kinesere oftere reiser flere sammen, krever det at man tenker på dører mellom lugarer, eller familielugarer.

–

Vestlige og kinesiske cruiseturister har veldig forskjellige krav og forventninger. Det har vi lært nå avslutter Barkas.