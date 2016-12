VSS med nytt russisk samarbeid

Viking Suppky Ships (VSS) skriver i en pressemelding at de har inngått et strategisk samarbeid for å styrke sin tilstedeværelse i Russland.

Som følge av det strategiske samarbeidet med shippingselskapet Sevnor Ltd, legges VSS egne kontorer i Moskva og Sakhalin. I fremtiden vil selskapets operasjoner i landet gjennomføres i samarbeid med Sevnor.

– Viking Supply Ships anser Russland som en sentral region for selskapets tjenester og av stor betydnng for selskapet i fremtiden. Russland har betydelige olje – og gassreserver i sine artkiske og sub-arktiske områder og har vist en vilje til å benytte seg av disse i årene som kommer. For å utforske disse mulighetene og øke fotavtrykket i Russsland har vi valgt å inngå et samarbeid med Sevnor Ltd et shipping og offshore selskap med betydelig tilstedeværelse i det russiske offshoremarkedet, skriver VSS i meldingen.