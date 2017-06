Utsetter Maersk-levering og permitterer

Kleven og Maersk har inngått avtale om utsatt levering av tre ankerhåndteringsfartøy under bygging ved verftet i Ulsteinvik. Dermed blir også den rekordhøye bemanningen redusert. Det melder Kleven i en pressemelding

– Våre banker, GIEK og utstyrsleverandører har vært positive bidragsytere til å få til en god løsning, sier konsernsjef i Kleven, Ståle Rasmussen i meldingen.

Av serien på seks ankerhåndteringsfartøy Kleven bygger for Maersk ble den første levert i mars, nummer to blir levert denne måneden. Etter den nye avtalen skal de tre neste leveres i løpet av 2018, og fartøy nummer seks i begynnelsen av 2019.

Rasmussen sier i meldingen at det har vært stort trykk på verftet over lengre tid, og at en utsetting vil gjøre trykket jevnere. Noe han mener er positivt. Bemanningen ved Kleven har de siste årene vært rekordhøy, den vil nå reduseres, og det vil komme permitteringer i enkelte avdelinger i perioder.