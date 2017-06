Utmerkelse skaper ringvirkninger internasjonalt

Fosen Yard-sjef Anders Strausmheim utelukker ikke samarbeidsprosjekt med kineserne, og melder om at rederier i Middelhavet har fattet interesse for Rissaverftet.



– Vi blir lagt merke til i Middelhavet, sier konserndirektør i Fosen Yard, Anders Straumsheim, i kjølvannet av mottakelsen av prisen «Next generation Ship Award» som ble delt ut under Nor-Shipping.

Plug-in hybridskipet «Color Hybrid» ble kåret til vinner av Next Generation Ship Award. Med fokus på innovasjon, hedrer prisen den mest lovende design på skip som skal sjøsettes det kommende tiåret. Fartøyet er designet av Fosen Yard og bygges av Ulstein Verft for Color Line.

Gratulasjoner fra Middelhavet

Det nye skipet som skal leveres våren 2019 skal trafikkere ruten mellom Sandefjord og Strømstad. Skipet vil gå på batterier inn og ut av fjorden til Sandefjord, og vil derfor ikke gi utslipp av skadelige miljøgasser eller nitrogen- og svovelforbindelser til luft i området.

Skipet tar også i bruk nye løsninger for støyreduksjon. Den ytre støyen ved lav hastighet, målt i 100 meter avstand fra fartøyet, vil være langt lavere enn støyen som kommer fra en normal samtale.

Sjefen for Rissaverftet mener utmerkelser som «Next generation Ship Award» er av stor betydning for næringen fordi de viser at en blir lagt merke til. Han mener det er noe av den beste markedsføringen man kan få.

– Fosen har tidligere levert 6-7 ro-paxer til Middelhavet som går der enda og er ratet som topp båter i solid kvalitet og godt håndverk. Nå får vi gratulasjoner derifra, forteller Straumsheim til skipsrevyen.no.

Bedre å samarbeide enn å konkurrere med Kina

– Det er klart vi har konsepter i skuffen som innoverer og tar dette enda et skritt videre, det er jo jobben vår med kontinuerlig utvikling og hele tiden finne noe som er bedre og som ligger i forkant av konkurrentene slik at vi blir valgt, fortsetter han.

Kineserne ønsker å komme inn på det norske markedet. Det er ikke utenkelig at en samarbeider med et kinesisk veft en gang i fremtiden.

– Det er bedre å slå seg sammen med dem enn å prøve å utkonkurrere dem for det greier du ikke over tid, tror Straumsheim