To nybyggingskontrakter for Stadyard

Stadyard på Raudeberg kan melde om at de har dratt i land nybyggingskontrakter på to not/snurredvad-båter til rederiene Brødrene Bakken AS og Oddvar Nes AS.

I følge en pressemelding er fartøyene som får navnene «Støttfjord» og «Lise Beate» designet av Måløy-baserte Skipskompetanse.

Designkontoret hari forkant bidratt i et forprosjekt for rederiene i forbindelse med skrogoptimalisering, propulsjonsoptimalisering og realitetsvurdering av arrangementer i forbindelse med batterihybrid løsninger.

Hovedmotoren vil være en Yanmar 6EY22AW fra Verlo. Akselgenerator og hjelpemotorer kommer fra Nogva Motorfabrikk. Gir, propellanlegg og sidepropellere levers fra Brunvoll Volda.

Rederiene har vært opptatt av god økonomifart ved realistiske kondisjoner og testene ved Stadt Towing Tank i Måløy bekrefter gode resultater både i stille og sjø.

Byggenummer 42 «Støttfjord» skal etter planen leveres til Brødrene Bakken i desember 2018, mens «Lise Beate, (bygg nummer 41) leveres Oddvar Nes i mars 2019.

Fartøyene får følgende hoveddata:

Lengde o.a.: 39,70 m Lengde p.p.: 34,95 m Bredde: 9,80 m Dybde til hoveddekk: 3,75 m

Innredning for 11 mann i 7 lugarer

RSW-tanker: 425 m3 Brennolje: 80 m3 Bruttotonnasje: 499