Springbrett ut i maritim sektor

Fem ferske lærlinger tok torsdag steget ut i maritimt arbeidsliv ved Fiskerstrand Verft.



Verftet er en av medlemsbedriftene til OTEK Sunnmøre. De er også inne på eiersiden.

– I dag var vi ved Optimar AS for å signere nye lærekontrakter, 3 nye lærekontrakter – totalt 8 lærlinger ved avdeling på Valderøy. Pluss lærlinger ved avdeling Optimar på Stranda og avdeling Optimar på Stette. Det er tiden for oppstart av nye lærlinger i medlemsbedriftene nå, sier Ruth Astrid Rødal ved opplæringskontoret i Sunnmøre.

Rødal roser Fiskerstrand verft som en god lærebedrift. Verftet har totalt 11 aktive lærlinger per dags dato, og to som holder på med fagprøven i disse dager.

– Det er en fantastisk lærebedrift som har en engasjert ledelse, HR leder og faglige ledere/produksjonsledere i fem forskjellige industrifag: plate/sveis/motormekaniker/industrimekaniker/industrirør. I tillegg har de TAF lærlinger, som betyr studiekompetanse og fagbrev på fire år, og prosjektsamarbeid med NTNU studenter, som har vært lærlinger ved verftet tidligere, sier hun til skipsrevyen.no.

Mange får, ifølge Rødal, tilbud om fast stilling som fagarbeider etter endt læretid, mens noen velger videre skolegang og kommer tilbake etter fullført utdannelse.

– Det å rekruttere fagarbeidere gjennom lærlingeordningen er en fantastisk ordning, der ungdommer får prøve seg på arbeidslivet, oppleve mestring og bli selvstendige lykkelige skattebetalere, sier hun.

OTEK Sunnmøre reiser ut til sine 50 medlemsbedrifter i industrifag på Sunnmøre for å kvalitetssikre opplæring i bedrift, på vegne av sine medlemsbedrifter