Ship of the Year 2017: Nominér din favoritt!

Du kan nå komme med ditt forslag til Ship of the Year 2017. Næringsminister Monica Mæland vil foreta den høytidelige prisoverrekkelsen på åpningsdagen av Nor-Shipping, tirsdag 30. mai.

Vi inviterer alle våre lesere til å nominere sin favoritt til årets store prisutdeling. Blant de nominerte vil så juryen velge en vinner som blir offentliggjort på åpningsdagen på Nor-Shipping i Oslo.

Kriteriene for å vinne denne kanskje største uavhengige heder og verdighet som et skip kan få, er at det leveres fra et norsk verft i løpet av kalenderåret 2017 og at innovasjonsgraden er høy.

– Vi ønsker å fremme norsk skipsbyggingskompetanse og hedre rederi og designer for å legge teknologilisten så høyt som overhodet mulig, sier juryleder og redaktør av Skipsrevyen Asle Strønen.

Med seg i juryen har han adm.dir. Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund og Lars Gørvell-Dahll, maritim bransjesjef i Norsk Industri. – Vi håper de nominerte til årets pris vil bidra til Det grønne skiftet som maritim sektor er en aktiv del av, sier de to unisont.

Fyll ut skjemaet for å nominere din kandidat til Ship of the Year 2017