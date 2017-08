Positiv omflaggingstrend?

Hans Sande, direktør i Norsk Sjøoffisersforbund mener det er udelt positivt at rederier som Volstad flagger om til NIS fremfor å seile på utenlandsk flagg, så sant rederiet skal benytte seg av refusjonsordningen.

For kort tid tilbake, ble det gjort kjent at Volstad skal flagge sine skip til NIS, noe blant annet næringsminister Monica Mæland så med blide øyne på.

– Hun teller antall skip i forhold til dødvekttonn. Jeg teller antall skip i forhold til antall ansatte. Det er forskjellen på meg og Monika Meland, sier Hans Sande.

Han forklarer det slik: -For hvert skip som kommer til Norge har Norge en sterkere posisjon i IMO. For meg så spiller det ingen rolle om det kommer et skip på NIS hvis ikke har norsk innhold. Det har ingen innvirkning for norsk maritim kompetanse.

Ser på NIS-flagg

Administrerende direktør i Volstad, Christoffer Syversen bekrefter overfor skipsrevyen.no at rederiet ser på NIS-flagg, og at det kan være aktuelt å flagge om på hele flåten, gitt at de får alle formaliteter på plass. Volstad-flåten består i dag av ni fartøy hvorav seks er subsea og tre er seismikk.

– Grunnen er at konstruksjonsskip ikke lenger er underlagt restriksjoner i forhold til bruksområde. En omflagging til NIS vil gi muligheter for å bli en del av refusjonsordningen og dermed sikre/bedre konkurransekraften for våre norske offiserer, uttaler Syversen til skipsrevyen.no.

Hans Sande i sjøoffiserforbundet understreker at dersom Volstad flagger om fra utenlandsk flagg til NIS, og benytter seg av refusjonsordningen, vil det være med å sikre 24 norske arbeidsplasser om bord i de aktuelle konstruksjonsskipene. Men er det slik at man flagger om til NIS og ikke har tenkt å gjøre bruk av refusjonsordningen, så er det fra sjømannens ståsted helt likegyldig, fordi det uansett ikke skaper flere norske arbeidsplasser.

– Det er valgfritt om man vil ta del i refusjonsordningen når man flagger til NIS. Det forplikter de rederiene som har flerbruksskip og har adgang til norsk sokkel. Da har de krav på seg at de minimum må ha tolv norske ansatte på hvert skift. Så gitt at de kommer fra fremmed flagg og tar om bord tolv norske på hvert skift, så er det positivt. Alternativet hadde vært mye verre, sier Sande til skipsrevyen.no.

Sande og hans forbundsfeller ser helst en vekst i NOR registeret når det gjelder offshore.



– Men tatt i betraktning at forholdet i Nordsjøen er helt uregulert i forhold til bruk av flagg, så er det på mange måter bedre at vi har tolv på hvert skift, enn at det går til Panama og har to-tre nordmenn på hvert skift.

Norge som sjøfartsnasjon blir ikke noe rikere om vi går fra NOR til NIS flagg. Når vi måler vår størrelse som sjøfartsnasjon i FNS maritime råd IMO, så er dert basert på bruttoregistertonn. Og om det går fra NOR til NIS, så styrker ikke det norsk skipsfart overhodet, men det fjerner norske arbeidsplasser og det er trist. Sånn sett må man være litt balansert i dette med at så mange går fra NOR til NIS. For sjøfolka er dette tapte arbeidsplasser, sier Sande.

Del av refusjonsordningen

Sande mener det er gode nyheter for norske sjøoffiserer hvis Volstad flagger til NIS og blir en del av refusjonsordningen.

– Vi forventer at Volstad forholder seg til at når han kommer til NIS med konsesjonsfartøy at han da skal ha om bord nødvendig antall norske for å få refusjonsordning. Og Volstad har jo også et ansvar for å sørge for at Norge konserverer kjernekompetanse om bord i disse båtene, og da får de også være med på å sikre nye arbeidsplasser. Jeg synes rederiet har et ansvar i å sørge for at de oppfyller forventningene i forhold til en norsk besetning.

Både Odfjell og Wilhelmsen i deepsea -segmentet har tidligere signalisert at de synes dette er positivt. Det er nå en forventning at de norske offshorerederier som har flerbruksfartøy på fremmed flagg, nå er blitt gitt en mulighet til å inngå en mellomløsning at de går på NIS og vi får om bord både overordnede og underordnede stillinger i de båtene. Vi mener at her har rederiene og et ansvar for å sørge for at vi opprettholder kompetansen. Og med den mannskapssammensetningen så er det fullt konkurrerbare med internasjonale selskap.