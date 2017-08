Ny oppdrettskatamaran fra Grovfjord Mek

Grovfjord Mek. Verksted signerte kontrakten med Lovundlaks under Aqua Nor på levering av en oppdrettskatamaran i 2018.

Fartøyet som er verftets bnr 146, skal hete «Solbryn», og blir den tredje båten Grovfjord Mek. Verksted leverer til Lovundlaks.

– Vi synes det er litt artig at kunden velger oss for tredje gang. Vi har et veldig godt forhold til dem, men det er klart at er sterk konkurranse, så vi er glad for at vi vant frem, sier Bård Meek-Hansen, daglig leder i Grovfjord Mek. til skipsrevyen.no

Ifølge Meek-Hansen er «Solbryn» en standard lokalitetsbåt det tas utgangspunkt i skroget til GMV Zero.

– Vi har en ambisjon om at vi skal ta frem en type fartøy, og så kan kunden velge om de vil ha batterielektrisk, dieselmekanisk eller hybrid løsning. Dette er et skritt videre i den utviklingen vi har av et standardisert skrog hvor kundene kan velge, sier han.

Oppdrettskatamaranen i aluminium har hoveddimensjoner på 14 x 7,6 m. Den blir utstyrt med 1 stk Palfinger PK41002 marine kran på 38,3 tonnmeter, 3 capstaner på henholdsvis 5 og 2×3 tonn, samt hydraulisk HT vasker.

Båten er bygget med et romslig rorhus med 2 førerstoler, pantry og stor sofagruppe. Båten har et stort dekkshus som inneholder verksted, garderobe/tørkerom samt WC. Hovedmotorene yter 2x410HK ved 2100 o/min, mens aggregatet er på 18,9 kVA. I tillegg er det montert trapp i skuteside for enkel adkomst til merdring.

Båten blir bygget iht. den nye forskriften om bygging og tilsyn av mindre lasteskip, fartsområde fire.

– Kunden ønsker fartsområde fire og det er fordi han holder til i et ganske værutsatt område på Helgelandskysten, opplyser Meek-Hansen videre til skipsrevyen.no.