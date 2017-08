Ny daglig leder i Skagerak Sea Service

Mats Sivertsen er ansatt som ny daglig leder i slepebåtrederiet Skagerak Sea Service AS.

– Etter fire fantastisk flotte år i FSV Group, blant annet på fartøyet «Multi Green» i arbeid for Marine Harvest Sør, har jeg nå søkt nye utfordringer, og ønsker å videreutvikle selskapet «Skagerak Sea Service AS» – Et selskap som driver med spesialoppdrag innenfor sjøentreprenør og slep. Her kommer jeg til å være mye med på «feltet» for å finne de rette løsninger, for våre kunder og samarbeidspartnere. «Skagerak Sea Service» er et mindre selskap- med stor slagkraft, noe jeg ønsker å videreutvikle, sier Mats Sivertsen til skipsrevyen.no.

Skagerak Sea Service AS er et datterselskap av Kragerø Sjøtjenester AS, og omfatter de største slepebåtene i selskapet.

Skagerak Sea Service AS er et eldre selskap med lange tradisjoner som ble kjøpt opp av Kragerø Sjøtjenester AS. Selskapet het da ”Mørland og Karlsen AS” som hadde sin drift ut i fra Arendal. Kragerø Sjøtjenester kjøpte Skagerak Sea Service AS i 2012 og har i senere tid endret struktur og navn på selskapet, og implementert dette inn i Kragerø Sjøtjenester AS.

Styret har ansatt Mats Sivertsen som daglig leder i Skagerak Sea Service AS. Han tiltrådde stillingen 15 august.

– Mats Siversten har de siste fire årene arbeidet opp mot oppdrettsnæringen på vestlandet som skipper på ankerhåndteringsfartøy. Han har bred erfaring ifra landsdekkende slepebåtrederi og har førerrettigheter for våre slepebåter. Han kjenner selskapet godt, da han har gjennom mange år arbeidet i perioder med mange ulike oppgaver i selskapet og ikke minst i Kragerø Sjøtjenester AS,s kriver selskapet i en pressemelding.

Morten Sivertsen, fortsetter som normalt i sin posisjon i Kragerø Sjøtjenester AS som daglig leder.