Norsk design for avansert kinesisk DSV

Wärtsilä Ship Design på Stord fikk i fjor kontrakt med det kinesiske transportdepartementet for et allsidig, ”multi-purpose” fartøy som skal eies og drives av Shanghai Salvage Bureau.

Av: Leiv Nordstrand

Fartøyet er planlagt for redningsoperasjoner helt ned til 6000 meters dyp, i det for øvrig havrettslig omstridte Sørkinahavet. Men for å skaffe skipet mer å gjøre utstyres det for dykking og rørlegging. Det mobile dykkerutstyret kan plasseres på dekk etter behov.

– Det har vært litt fram og tilbake med oppdraget, opplyser Ove Wilhelmsen hos Wärtsilä Ship Design til Skipsrevyen.

Men skipet er nå under bygging ved verftet Huangpu i Guangzhou. Fordi designet er avhengig av utstyret som velges, er ikke det norske oppdraget ferdig. GE Marine Solutions meldte tidlig i juli at de skal levere utstyret for dynamisk posisjonering. DP-teknologien vil selvsagt være avgjørende viktig for et slikt fartøy.