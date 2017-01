Nordlaks vil bygge mer enn en Havfarm

Av: Kyst.no

Nordlaks melder at de klager tildelingen på 10 utviklingstillatelser til Fiskeridirektoratet. – Selskapet ønsker å gjennomføre hele prosjektet for å få til en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen.

Klagefristen er mandag 23. januar, men selskapet melder at den allerede nå at det er grunnlag for en klage og at denne blir sendt.

– Nordlaks har stor tro på Havfarmene. Vi mener prosjektet har potensial til å legge noe av grunnlaget for en fremtidig bærekraftig utvikling i havbruksnæringen. Vi føler oss forpliktet til å gjøre det vi kan for å realisere hele prosjektet, sier konsernsjef Inge Berg i Nordlaks i en pressemelding.

Nordlaks fikk før jul tildelt 10 utviklingstillatelser for å bygge én Havfarm. Den opprinnelige søknaden var på 39 utviklingstillatelser for å bygge tre ulike Havfarmer.

De skriver at hver av Havfarmene er unike i den forstand at de kan åpne ulike og egnede områder for havbruk.

– Ved å flytte havbruket ut av fjordene kan man bruke de tradisjonelle anleggene på en smartere måte, og slik oppnå stor effekt i arbeidet med å bekjempe lakselus. Havfarmene skal utvikles i tre ulike versjoner og vi må bygge Havfarm 2 og 3 for å ta ut potensialet i prosjektet og virkelig få fart på utviklingen av havbruksnæringen, mener Berg.